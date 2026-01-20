A defesa afirma trabalhar com a hipótese de homicídio e questiona os elementos apresentados na investigação anterior. Segundo o advogado Geraldo Bezerra, o item indicado no laudo oficial não corresponde às marcas observadas no pescoço da vítima. A equipe contratou um perito particular para acompanhar a reconstituição realizada nesta terça-feira (20), no apartamento onde ocorreu a morte.

Os advogados da família do influenciador PC Siqueira informaram que uma nova perícia pode apontar objetos que teriam sido utilizados em um possível estrangulamento. O influenciador morreu em dezembro de 2023, e o inquérito da Polícia Civil concluiu inicialmente que a causa da morte foi suicídio.

De acordo com o advogado Caio Muniz, há a suspeita de que um fio de headset tenha sido utilizado. Ele explicou que o inquérito menciona uma cinta de catraca, semelhante às usadas para slackline, mas que a largura do material não seria compatível com os sinais encontrados.

A reconstituição contou com a presença do síndico do prédio e de uma vizinha que esteve no apartamento logo após a morte. A defesa solicitou que a ex-namorada do influenciador, que estava com ele no momento dos fatos, volte a prestar depoimento para o prosseguimento das apurações. Segundo Muniz, o procedimento foi dividido em duas etapas devido à ausência dela.

O caso foi reaberto após a Justiça de São Paulo acolher um pedido do Ministério Público, que apontou falhas e divergências técnicas na investigação anterior. No despacho, o juiz determinou o retorno do caso à delegacia de origem e destacou que a condução das diligências é de responsabilidade da Polícia Civil, sem interferência direta do Judiciário.