20 de janeiro de 2026
ENAMED

VEJA os cursos de medicina com as melhores e piores notas do país

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 4 min
Freepik

A divulgação dos resultados do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) colocou sob os holofotes a profunda desigualdade entre os cursos de medicina no Brasil. Tornada pública pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (19), a lista revela instituições que atingiram excelência absoluta e, no outro extremo, faculdades que ficaram abaixo do mínimo esperado, podendo sofrer restrições severas.

O exame, aplicado pela primeira vez em outubro de 2025, avaliou a proficiência dos estudantes concluintes com base em conteúdos essenciais da formação médica. Para o MEC, a publicação atende ao interesse público e fortalece a transparência no ensino superior.

Cursos com nota 1 entram no radar do governo

As instituições que receberam nota mínima (1) apresentaram desempenho inferior a 60% de proficiência. De acordo com as regras do Enamed, esses cursos podem ser impedidos de abrir novas vagas, perder acesso ao Fies e ao ProUni, além de, em situações extremas, sofrer desativação.

Cursos de Medicina com NOTA 1 no Enamed

  1. UNIVERSIDADE NILTON LINS (UNINILTONLINS)
  2. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA (UNICERRADO)
  3. UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS (UNILAGO)
  4. Centro Universitário de Adamantina (FAI)
  5. Centro Universitário das Américas (CAM)
  6. FACULDADES DE DRACENA (Dracena)
  7. CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER (UNIFAN)
  8. FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA (FASEH)
  9. FACULDADE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCO MONTORO DE MOGI GUAÇU (FMPFM)
  10. FACULDADE METROPOLITANA (UNNESA)
  11. CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE
  12. Centro Universitário CEUNI – FAMETRO
  13. Centro Universitário Estácio do Pantanal (Unipantanal)
  14. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (FESURV) – CAMPUS GOIANÉSIA
  15. UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (FESURV) – CAMPUS FORMOSA
  16. FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC DE ARARAS (SLMANDIC-ARARAS)
  17. Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul (Estácio Jaraguá)
  18. Faculdade Zarns – Itumbiara (Itumbiara)
  19. UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA)
  20. CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (UNIPAC)
  21. UNIVERSIDADE BRASIL (UB)
  22. UNIVERSIDADE DO CONTESTADO (UNC)
  23. UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (UMC)
  24. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)

Excelência acadêmica: quem atingiu a nota máxima

No topo do ranking, cursos que alcançaram nota 5 demonstraram alto nível de preparo técnico e pedagógico. A maioria está vinculada a universidades públicas, mas instituições privadas tradicionais também aparecem com desempenho de destaque.

Cursos de Medicina com NOTA 5 no Enamed

  1. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) – CAMPUS LAGARTO
  2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) – CAMPUS ARACAJU
  3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)
  4. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR)
  5. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)
  6. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)
  7. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS)
  8. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC)
  9. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)
  10. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA)
  11. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
  12. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) – CAMPUS BAURU
  13. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) – CAMPUS SÃO PAULO
  14. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) – CAMPUS RIBEIRÃO PRETO
  15. UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP)
  16. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)
  17. CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA (UNI-FACEF)
  18. FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ (FMJ)
  19. FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP)
  20. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)
  21. UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) – CAMPUS SERRA TALHADA
  22. UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) – CAMPUS GARANHUNS
  23. FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO (FCMSCSP)
  24. FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA)
  25. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)
  26. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)
  27. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)
  28. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES)
  29. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)
  30. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) – CAMPUS JUIZ DE FORA
  31. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
  32. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)
  33. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)
  34. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
  35. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) – CAMPUS TRÊS LAGOAS
  36. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) – CAMPUS CAMPO GRANDE
  37. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA)
  38. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG)
  39. FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN (FICSAE)
  40. UNIVERSIDADE POSITIVO (UP)
  41. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO)
  42. CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNCHRISTUS)
  43. FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE (FPP)
  44. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) – CAMPUS PETROLINA
  45. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) – CAMPUS PAULO AFONSO
  46. CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
  47. FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULO PRATA (FACISB)
  48. UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UnDF)
  49. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)

Fonte: Guia do Estudante

Divulgação foi contestada, mas Justiça manteve publicação

A Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) tentou barrar a divulgação dos resultados, alegando prazo curto de adaptação ao novo exame e possíveis prejuízos à imagem das instituições. No entanto, a Justiça Federal entendeu que os dados são de relevância coletiva. Para o juiz responsável pelo caso, o acesso à informação permite que estudantes, famílias e gestores públicos tomem decisões mais conscientes sobre a formação médica no país.

Criado em 2025, o Enamed marca uma mudança na forma como o governo avalia a qualidade dos cursos de medicina. A expectativa do MEC é que os resultados sirvam como instrumento de correção, e não apenas de punição, estimulando melhorias estruturais e pedagógicas.

