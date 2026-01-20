A divulgação dos resultados do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) colocou sob os holofotes a profunda desigualdade entre os cursos de medicina no Brasil. Tornada pública pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (19), a lista revela instituições que atingiram excelência absoluta e, no outro extremo, faculdades que ficaram abaixo do mínimo esperado, podendo sofrer restrições severas.
O exame, aplicado pela primeira vez em outubro de 2025, avaliou a proficiência dos estudantes concluintes com base em conteúdos essenciais da formação médica. Para o MEC, a publicação atende ao interesse público e fortalece a transparência no ensino superior.
Cursos com nota 1 entram no radar do governo
As instituições que receberam nota mínima (1) apresentaram desempenho inferior a 60% de proficiência. De acordo com as regras do Enamed, esses cursos podem ser impedidos de abrir novas vagas, perder acesso ao Fies e ao ProUni, além de, em situações extremas, sofrer desativação.
Cursos de Medicina com NOTA 1 no Enamed
- UNIVERSIDADE NILTON LINS (UNINILTONLINS)
- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIATUBA (UNICERRADO)
- UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS (UNILAGO)
- Centro Universitário de Adamantina (FAI)
- Centro Universitário das Américas (CAM)
- FACULDADES DE DRACENA (Dracena)
- CENTRO UNIVERSITÁRIO ALFREDO NASSER (UNIFAN)
- FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA (FASEH)
- FACULDADE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCO MONTORO DE MOGI GUAÇU (FMPFM)
- FACULDADE METROPOLITANA (UNNESA)
- CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE
- Centro Universitário CEUNI – FAMETRO
- Centro Universitário Estácio do Pantanal (Unipantanal)
- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (FESURV) – CAMPUS GOIANÉSIA
- UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (FESURV) – CAMPUS FORMOSA
- FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC DE ARARAS (SLMANDIC-ARARAS)
- Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul (Estácio Jaraguá)
- Faculdade Zarns – Itumbiara (Itumbiara)
- UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA)
- CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (UNIPAC)
- UNIVERSIDADE BRASIL (UB)
- UNIVERSIDADE DO CONTESTADO (UNC)
- UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (UMC)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)
Excelência acadêmica: quem atingiu a nota máxima
No topo do ranking, cursos que alcançaram nota 5 demonstraram alto nível de preparo técnico e pedagógico. A maioria está vinculada a universidades públicas, mas instituições privadas tradicionais também aparecem com desempenho de destaque.
Cursos de Medicina com NOTA 5 no Enamed
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) – CAMPUS LAGARTO
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) – CAMPUS ARACAJU
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)
- PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS)
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC)
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE)
- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA)
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)
- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) – CAMPUS BAURU
- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) – CAMPUS SÃO PAULO
- UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) – CAMPUS RIBEIRÃO PRETO
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP)
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM)
- CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA (UNI-FACEF)
- FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ (FMJ)
- FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP)
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES)
- UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) – CAMPUS SERRA TALHADA
- UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) – CAMPUS GARANHUNS
- FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO (FCMSCSP)
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) – CAMPUS JUIZ DE FORA
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB)
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) – CAMPUS TRÊS LAGOAS
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) – CAMPUS CAMPO GRANDE
- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA)
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG)
- FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE ALBERT EINSTEIN (FICSAE)
- UNIVERSIDADE POSITIVO (UP)
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO)
- CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNCHRISTUS)
- FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE (FPP)
- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) – CAMPUS PETROLINA
- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) – CAMPUS PAULO AFONSO
- CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
- FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE BARRETOS DR. PAULO PRATA (FACISB)
- UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UnDF)
- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)
Fonte: Guia do Estudante
Divulgação foi contestada, mas Justiça manteve publicação
A Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) tentou barrar a divulgação dos resultados, alegando prazo curto de adaptação ao novo exame e possíveis prejuízos à imagem das instituições. No entanto, a Justiça Federal entendeu que os dados são de relevância coletiva. Para o juiz responsável pelo caso, o acesso à informação permite que estudantes, famílias e gestores públicos tomem decisões mais conscientes sobre a formação médica no país.
Criado em 2025, o Enamed marca uma mudança na forma como o governo avalia a qualidade dos cursos de medicina. A expectativa do MEC é que os resultados sirvam como instrumento de correção, e não apenas de punição, estimulando melhorias estruturais e pedagógicas.