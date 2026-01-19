Cerca de um terço dos cursos de Medicina avaliados no país sofrerá algum tipo de penalidade após os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O balanço foi apresentado nesta segunda-feira (19), em Brasília, e revela fragilidades significativas na qualidade da formação médica, especialmente fora do eixo das universidades federais e estaduais.

Ao todo, 351 cursos participaram da avaliação. Desses, mais de 100 ficaram nas faixas consideradas insatisfatórias pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), recebendo conceitos 1 ou 2. Esses resultados acionam medidas automáticas que vão desde a redução de vagas até a suspensão de novos ingressos e do acesso a programas federais, como o Fies.

Desempenho preocupa entre alunos concluintes