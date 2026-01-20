Após a publicação de reportagem do Jornal de Piracicaba que trouxe relatos de compradores sobre prejuízos e transtornos decorrentes da não entrega das unidades em 23 de janeiro — data que, segundo os moradores, teria sido confirmada por e-mail pela própria construtora —, a Cataguá encaminhou nota oficial ao veículo para esclarecer sua posição sobre o cronograma do empreendimento e o prazo contratual de entrega.

Na manifestação, a construtora informa que o empreendimento é composto por diferentes módulos e que o primeiro deles possui prazo contratual de entrega previsto para julho de 2026, conforme estabelecido nos contratos firmados no momento da aquisição das unidades.

A empresa explica ainda que, ao longo da execução da obra, realizou comunicações de caráter operacional aos clientes, incluindo o envio de e-mails com previsões estimadas de entrega. Entre essas projeções, estaria a data de 23 de janeiro, apresentada, segundo a construtora, com o objetivo de manter os compradores informados sobre o andamento do empreendimento.