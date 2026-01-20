Mesmo recolhido ao sistema prisional e afastado de suas funções, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) Macário Ramos Judice Neto recebeu R$ 64,7 mil líquidos no mês de dezembro. O pagamento ocorreu dias após sua prisão pela Polícia Federal, no contexto da Operação Unha e Carne, que apura o vazamento de informações sigilosas ligadas a um esquema de corrupção envolvendo o ex-deputado estadual Thiego “TH Joias” Raimundo dos Santos, no Rio de Janeiro.

A remuneração do magistrado chama atenção não apenas pelo momento em que foi paga, mas também pelo valor: o montante bruto chegou a R$ 86,3 mil, superando em mais de 86% o teto constitucional, hoje fixado em R$ 46,3 mil, equivalente ao salário de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Pagamento acima do teto constitucional