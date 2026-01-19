A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, iniciou hoje, 19/01, os serviços de recapeamento asfáltico na avenida Saldanha Marinho. As intervenções serão executadas no trecho entre as avenidas Armando de Salles Oliveira e Independência, com foco na recuperação completa do pavimento e na melhoria das condições de tráfego da via.

Os trabalhos na Saldanha Marinho já passaram pela fresagem, etapa fundamental do processo de recapeamento, que consiste na retirada da camada superficial do pavimento para preparação da base que receberá o novo asfalto. Também foram executadas adequações no sistema de drenagem, com o objetivo de corrigir pontos críticos e garantir maior durabilidade ao novo pavimento.

