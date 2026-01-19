A previsão do tempo indica que a chuva deve continuar em Piracicaba ao longo desta semana. As condições meteorológicas apontam para a permanência de áreas de instabilidade sobre a região, o que pode resultar em precipitações distribuídas ao longo dos dias, com variação de intensidade e períodos de melhora temporária.

Saiba Mais:

O calor registrado nos últimos dias deve perder força. As temperaturas previstas não devem ultrapassar os 25 °C durante a semana, com mínimas mais baixas principalmente nas madrugadas e nas primeiras horas da manhã. Esse cenário contribui para uma sensação térmica mais amena, especialmente em períodos com maior nebulosidade e ocorrência de ventos.