Um golpe sofisticado por telefone deixou um idoso de Piracicaba em estado de choque. Criminosos se passaram por autoridades financeiras para aplicar fraudes convincentes — e o prejuízo foi devastador para o inocente homem.
Neste sábado (17), o morador da avenida Dois Córregos foi enganado por um estelionatário que, por telefone, se apresentou como funcionário do Banco Central. Utilizando linguagem técnica, tom de urgência e informações aparentemente legítimas, o golpista convenceu a vítima de que sua conta bancária estava envolvida em uma grave irregularidade.
A armadilha começou com uma mensagem inesperada e evoluiu rapidamente para uma ligação telefônica. Do outro lado da linha, o criminoso afirmou que, se nenhuma providência fosse tomada imediatamente, a conta poderia ser bloqueada ou sofrer sanções severas. Pressionado pelo medo e pela falsa autoridade, o morador foi induzido a realizar uma transferência bancária “emergencial”.
O resultado foi catastrófico: R$ 50 mil desapareceram em questão de minutos, enviados diretamente para a conta indicada pelo golpista. Somente após a conclusão da operação a vítima percebeu que havia caído em um golpe cruel e meticulosamente planejado.
Ainda Abalado, o homem procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência. No momento do boletim, ainda não havia conseguido acesso completo aos dados da conta que recebeu o dinheiro, mas informou que tentará obtê-los junto à instituição bancária para auxiliar nas investigações.
O caso foi formalizado para comunicação imediata ao banco e encaminhado ao distrito policial responsável, que agora tenta rastrear os responsáveis. A polícia reforçou paeao homem que ninguém do Banco Central entra em contato pedindo transferências, senhas ou qualquer tipo de movimentação financeira.