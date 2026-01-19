Neste sábado (17), o morador da avenida Dois Córregos foi enganado por um estelionatário que, por telefone, se apresentou como funcionário do Banco Central. Utilizando linguagem técnica, tom de urgência e informações aparentemente legítimas, o golpista convenceu a vítima de que sua conta bancária estava envolvida em uma grave irregularidade.

Um golpe sofisticado por telefone deixou um idoso de Piracicaba em estado de choque. Criminosos se passaram por autoridades financeiras para aplicar fraudes convincentes — e o prejuízo foi devastador para o inocente homem.

A armadilha começou com uma mensagem inesperada e evoluiu rapidamente para uma ligação telefônica. Do outro lado da linha, o criminoso afirmou que, se nenhuma providência fosse tomada imediatamente, a conta poderia ser bloqueada ou sofrer sanções severas. Pressionado pelo medo e pela falsa autoridade, o morador foi induzido a realizar uma transferência bancária “emergencial”.

O resultado foi catastrófico: R$ 50 mil desapareceram em questão de minutos, enviados diretamente para a conta indicada pelo golpista. Somente após a conclusão da operação a vítima percebeu que havia caído em um golpe cruel e meticulosamente planejado.

Ainda Abalado, o homem procurou a Polícia Civil para registrar a ocorrência. No momento do boletim, ainda não havia conseguido acesso completo aos dados da conta que recebeu o dinheiro, mas informou que tentará obtê-los junto à instituição bancária para auxiliar nas investigações.