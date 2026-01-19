Uma simples boca de lobo entupida foi o suficiente para causar um verdadeiro caos na manhã desta segunda-feira (19), na rua Adriana Fessel Duarte, em Piracicaba. O que era para ser apenas mais um dia comum acabou virando dor de cabeça para motoristas que se depararam com a via completamente tomada pela água, na região do Reserva do Engenho, próximo ao Damha.

LEIA MAIS

O alagamento transformou a rua em um “rio”, pegando muitos condutores de surpresa. Alguns tentaram atravessar e acabaram ficando com os veículos ilhados, parados no meio da água, enquanto outros arriscaram a passagem em meio ao perigo. O trânsito ficou travado e o clima foi de revolta e apreensão entre quem precisava passar pelo local.