Uma simples boca de lobo entupida foi o suficiente para causar um verdadeiro caos na manhã desta segunda-feira (19), na rua Adriana Fessel Duarte, em Piracicaba. O que era para ser apenas mais um dia comum acabou virando dor de cabeça para motoristas que se depararam com a via completamente tomada pela água, na região do Reserva do Engenho, próximo ao Damha.
O alagamento transformou a rua em um “rio”, pegando muitos condutores de surpresa. Alguns tentaram atravessar e acabaram ficando com os veículos ilhados, parados no meio da água, enquanto outros arriscaram a passagem em meio ao perigo. O trânsito ficou travado e o clima foi de revolta e apreensão entre quem precisava passar pelo local.
A Prefeitura foi acionada e enviou equipes da Secretaria Municipal de Obras (Semob) para desentupir o sistema de drenagem. Agentes da Semuttran também foram mobilizados para sinalizar a área e tentar organizar o tráfego, além de alertar os motoristas sobre os riscos.