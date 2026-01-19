A medida faz parte de uma revisão ampla da política migratória americana e, segundo a Casa Branca, tem como objetivo endurecer critérios para concessão de residência permanente no país.

O governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão temporária da emissão de vistos de imigração para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A decisão, divulgada pelo Departamento de Estado na última quarta-feira (14), passa a valer a partir desta quarta-feira (21), e não tem prazo definido para terminar.

O congelamento não interfere em viagens de curta duração. Permanecem liberados os vistos de não imigrantes, como os destinados a turismo, negócios, estudos e intercâmbios. Ou seja, brasileiros que planejam férias, compromissos profissionais ou cursos nos EUA seguem com o processo normal.

Já os vistos de imigração, que permitem residência permanente ou estadias prolongadas, tiveram o processamento interrompido, inclusive para familiares de cidadãos americanos e algumas autorizações ligadas ao trabalho com caráter migratório.

Por que os EUA adotaram a medida

Segundo o Departamento de Estado, o governo americano avalia que parte dos imigrantes oriundos dos países listados acessa benefícios sociais em níveis considerados elevados. O congelamento permanecerá até que os EUA tenham, segundo o comunicado oficial, garantias de que novos imigrantes não representarão custo fiscal ao Estado.