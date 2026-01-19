O governo dos Estados Unidos anunciou a suspensão temporária da emissão de vistos de imigração para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A decisão, divulgada pelo Departamento de Estado na última quarta-feira (14), passa a valer a partir desta quarta-feira (21), e não tem prazo definido para terminar.
A medida faz parte de uma revisão ampla da política migratória americana e, segundo a Casa Branca, tem como objetivo endurecer critérios para concessão de residência permanente no país.
O que muda na prática
O congelamento não interfere em viagens de curta duração. Permanecem liberados os vistos de não imigrantes, como os destinados a turismo, negócios, estudos e intercâmbios. Ou seja, brasileiros que planejam férias, compromissos profissionais ou cursos nos EUA seguem com o processo normal.
Já os vistos de imigração, que permitem residência permanente ou estadias prolongadas, tiveram o processamento interrompido, inclusive para familiares de cidadãos americanos e algumas autorizações ligadas ao trabalho com caráter migratório.
Por que os EUA adotaram a medida
Segundo o Departamento de Estado, o governo americano avalia que parte dos imigrantes oriundos dos países listados acessa benefícios sociais em níveis considerados elevados. O congelamento permanecerá até que os EUA tenham, segundo o comunicado oficial, garantias de que novos imigrantes não representarão custo fiscal ao Estado.
“O presidente Donald Trump tem reforçado que imigrantes devem ser financeiramente autossuficientes”, informou a embaixada americana.
Impacto para brasileiros
Apesar de o Brasil integrar a lista, o impacto direto tende a ser limitado. Em 2024, cerca de 6 mil brasileiros receberam vistos de imigração — número pequeno se comparado ao volume de vistos temporários concedidos anualmente.
Entrevistas já realizadas não garantem emissão do visto: mesmo processos em andamento podem ser reavaliados individualmente pelas autoridades consulares.
Copa do Mundo segue fora da restrição
A proximidade da Copa do Mundo, que terá os Estados Unidos como principal sede — com 78 dos 104 jogos, incluindo partidas da seleção brasileira — gerou apreensão inicial. Após esclarecimentos oficiais, o governo confirmou que vistos de turismo não foram afetados.
Assim, torcedores brasileiros poderão solicitar visto normalmente. Autoridades alertam, porém, que ingresso para os jogos não assegura aprovação, que continua dependente da análise consular.
Novas exigências para alguns vistos
Embora os vistos temporários sigam válidos, houve mudanças em categorias específicas. O visto H-1B, voltado a profissionais especializados, terá restrições para petições feitas após 21 de setembro de 2025.
Além disso, solicitantes de vistos H-4, F, M e J — que incluem dependentes, estudantes e intercambistas — deverão manter perfis de redes sociais públicos, medida que, segundo o governo americano, está ligada à segurança nacional.
Quando começa e o que vem pela frente
O congelamento entra em vigor em 21 de janeiro e não há previsão de término. A imprensa internacional aponta que a suspensão deve durar enquanto o governo revisa diretrizes e critérios.
Analistas avaliam que novas restrições podem surgir ao longo de 2026, incluindo exigências relacionadas à saúde e à idade dos solicitantes. O Itamaraty informou que aguarda notificação formal dos EUA antes de comentar oficialmente a decisão.
Lista completa dos países afetados
