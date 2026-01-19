A insistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em assumir o controlo da Gronelândia voltou a gerar tensão diplomática e agora avança para o campo económico. Em anúncio feito nas redes sociais, Trump afirmou que irá impor tarifas de importação a países europeus que rejeitam a ideia de a ilha ártica passar para domínio norte-americano.

Segundo o chefe da Casa Branca, a partir de fevereiro será aplicada uma taxa de 10% sobre mercadorias provenientes de oito países europeus: Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. O percentual poderá subir para 25% em 1º de junho, caso não haja um acordo que viabilize o que Trump chamou de “aquisição completa e total da Gronelândia” pelos Estados Unidos.

A Dinamarca, que detém soberania sobre o território semiautónomo, é um dos principais alvos da medida. O país integra a NATO, assim como vários dos Estados listados, o que amplia o impacto geopolítico da declaração.