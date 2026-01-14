15 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

POLÍTICA MIGRATÓRIA

Trump barra vistos de imigrantes do Brasil e mais 74 países; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
O governo dos Estados Unidos prepara um congelamento temporário na concessão de vistos de imigrantes para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pela rede norte-americana Fox News, que afirma ter tido acesso a um memorando interno do Departamento de Estado.

De acordo com o documento, a suspensão deve entrar em vigor a partir de 21 de janeiro, sem prazo definido para terminar. A iniciativa faria parte de uma reavaliação ampla dos critérios adotados atualmente para autorizar a imigração legal ao país.

Medida mira imigração permanente

A suspensão atinge apenas vistos de imigrantes, categoria relacionada à residência permanente. O Departamento de Estado não indicou mudanças nas regras para vistos de turismo, o que significa que viagens de curta duração não estariam incluídas na restrição.

Segundo o texto do memorando, o governo norte-americano pretende interromper o processamento de pedidos de países cujos imigrantes, na avaliação oficial, passam a depender de benefícios sociais em níveis considerados “inaceitáveis” após a chegada aos EUA.

Países afetados e critérios

Embora a lista completa ainda não tenha sido divulgada oficialmente, a Fox News afirma que, além do Brasil, constam países como Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália e Tailândia. O Departamento de Estado classificou essas nações como origens frequentes de imigrantes que se tornariam um “encargo público”.

A pausa, descrita como temporária, serviria para revisar exigências financeiras, de saúde e de elegibilidade dos solicitantes de visto.

Idade, saúde e novas barreiras

O memorando também aponta que critérios adicionais podem ser adotados no futuro. Entre eles, estariam restrições a pessoas mais velhas e com sobrepeso, tema que já vinha sendo debatido desde 2025. Em novembro, a agência Associated Press noticiou que o governo Trump analisava diretrizes mais rígidas relacionadas à obesidade como fator de risco econômico para o sistema público.

Estudantes sob vigilância digital

As restrições ocorrem em um contexto de endurecimento mais amplo. Desde junho do ano passado, candidatos a vistos de estudante passaram a ser obrigados a liberar o acesso a seus perfis em redes sociais. O objetivo declarado é identificar conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos, suas instituições ou valores fundamentais.

Estratégia política para 2026

Embora ainda não haja confirmação oficial do congelamento, a estratégia de defesa e política externa dos EUA, publicada em dezembro de 2025, já previa maior rigor na entrada de estrangeiros. Analistas avaliam que, ao longo de 2026, a política migratória deve se tornar ainda mais restritiva.

Para a diretora de relações governamentais da Associação de Advogados de Imigração dos EUA, Shev Dalal-Dheini, o movimento sinaliza um enfraquecimento da imigração legal. “Na prática, isso pode significar a paralisação de grande parte do sistema de imigração regular”, afirmou.

