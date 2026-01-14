O governo dos Estados Unidos prepara um congelamento temporário na concessão de vistos de imigrantes para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pela rede norte-americana Fox News, que afirma ter tido acesso a um memorando interno do Departamento de Estado.
De acordo com o documento, a suspensão deve entrar em vigor a partir de 21 de janeiro, sem prazo definido para terminar. A iniciativa faria parte de uma reavaliação ampla dos critérios adotados atualmente para autorizar a imigração legal ao país.
Medida mira imigração permanente
A suspensão atinge apenas vistos de imigrantes, categoria relacionada à residência permanente. O Departamento de Estado não indicou mudanças nas regras para vistos de turismo, o que significa que viagens de curta duração não estariam incluídas na restrição.
Segundo o texto do memorando, o governo norte-americano pretende interromper o processamento de pedidos de países cujos imigrantes, na avaliação oficial, passam a depender de benefícios sociais em níveis considerados “inaceitáveis” após a chegada aos EUA.
Países afetados e critérios
Embora a lista completa ainda não tenha sido divulgada oficialmente, a Fox News afirma que, além do Brasil, constam países como Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália e Tailândia. O Departamento de Estado classificou essas nações como origens frequentes de imigrantes que se tornariam um “encargo público”.
A pausa, descrita como temporária, serviria para revisar exigências financeiras, de saúde e de elegibilidade dos solicitantes de visto.
Idade, saúde e novas barreiras
O memorando também aponta que critérios adicionais podem ser adotados no futuro. Entre eles, estariam restrições a pessoas mais velhas e com sobrepeso, tema que já vinha sendo debatido desde 2025. Em novembro, a agência Associated Press noticiou que o governo Trump analisava diretrizes mais rígidas relacionadas à obesidade como fator de risco econômico para o sistema público.
Estudantes sob vigilância digital
As restrições ocorrem em um contexto de endurecimento mais amplo. Desde junho do ano passado, candidatos a vistos de estudante passaram a ser obrigados a liberar o acesso a seus perfis em redes sociais. O objetivo declarado é identificar conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos, suas instituições ou valores fundamentais.
Estratégia política para 2026
Embora ainda não haja confirmação oficial do congelamento, a estratégia de defesa e política externa dos EUA, publicada em dezembro de 2025, já previa maior rigor na entrada de estrangeiros. Analistas avaliam que, ao longo de 2026, a política migratória deve se tornar ainda mais restritiva.
Para a diretora de relações governamentais da Associação de Advogados de Imigração dos EUA, Shev Dalal-Dheini, o movimento sinaliza um enfraquecimento da imigração legal. “Na prática, isso pode significar a paralisação de grande parte do sistema de imigração regular”, afirmou.