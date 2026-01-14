De acordo com o documento, a suspensão deve entrar em vigor a partir de 21 de janeiro, sem prazo definido para terminar. A iniciativa faria parte de uma reavaliação ampla dos critérios adotados atualmente para autorizar a imigração legal ao país.

O governo dos Estados Unidos prepara um congelamento temporário na concessão de vistos de imigrantes para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pela rede norte-americana Fox News, que afirma ter tido acesso a um memorando interno do Departamento de Estado.

A suspensão atinge apenas vistos de imigrantes, categoria relacionada à residência permanente. O Departamento de Estado não indicou mudanças nas regras para vistos de turismo, o que significa que viagens de curta duração não estariam incluídas na restrição.

Segundo o texto do memorando, o governo norte-americano pretende interromper o processamento de pedidos de países cujos imigrantes, na avaliação oficial, passam a depender de benefícios sociais em níveis considerados “inaceitáveis” após a chegada aos EUA.

Países afetados e critérios

Embora a lista completa ainda não tenha sido divulgada oficialmente, a Fox News afirma que, além do Brasil, constam países como Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália e Tailândia. O Departamento de Estado classificou essas nações como origens frequentes de imigrantes que se tornariam um “encargo público”.