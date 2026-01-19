A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo, definiu o calendário de entrega das cestas básicas aos servidores municipais referente ao mês de janeiro. A retirada começa nesta quinta-feira (22), e segue até 07 de fevereiro. Os servidores ativos devem retirar as cestas no sistema drive-thru da empresa Nutricesta, enquanto os servidores inativos e pensionistas que residem no estado de São Paulo receberão o benefício em casa, dentro do mesmo período.

A entrega domiciliar foi implantada com o objetivo de facilitar o acesso de aposentados e pensionistas, garantindo mais comodidade, respeito e dignidade, além de tornar o processo mais eficiente. Caso algum aposentado ou pensionista não receba a cesta em sua residência, a retirada poderá ser feita nos dias 09, 10 e 11/02.

