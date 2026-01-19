A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo, definiu o calendário de entrega das cestas básicas aos servidores municipais referente ao mês de janeiro. A retirada começa nesta quinta-feira (22), e segue até 07 de fevereiro. Os servidores ativos devem retirar as cestas no sistema drive-thru da empresa Nutricesta, enquanto os servidores inativos e pensionistas que residem no estado de São Paulo receberão o benefício em casa, dentro do mesmo período.
A entrega domiciliar foi implantada com o objetivo de facilitar o acesso de aposentados e pensionistas, garantindo mais comodidade, respeito e dignidade, além de tornar o processo mais eficiente. Caso algum aposentado ou pensionista não receba a cesta em sua residência, a retirada poderá ser feita nos dias 09, 10 e 11/02.
Para a retirada, é necessário apresentar o mesmo cartão utilizado pelos servidores em 2025. Aqueles que descartaram o cartão deverão solicitar um novo no local de retirada, mediante apresentação de documento oficial com foto. O procedimento é gratuito e pode ser realizado durante o período de entrega.
O posto drive-thru da Nutricesta está localizado na rua José Pinto de Almeida, nº 1.634, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.
Calendário de entrega:
- 22/01 a 07/02: servidores ativos e entrega domiciliar para inativos e pensionistas;
- 09, 10 e 11/02: aposentados e pensionistas que não receberam em casa.