Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro São Jorge, em Piracicaba. A ocorrência foi registrada por policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I) durante patrulhamento preventivo na região.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe avistou um veículo VW Gol cujo condutor demonstrou comportamento suspeito ao frear bruscamente e acelerar em seguida ao perceber a presença da viatura. Diante da atitude, os policiais realizaram um cerco com o apoio de outras equipes e conseguiram abordar o automóvel na avenida Antônio Mendes de Barros Filho.