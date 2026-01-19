19 de janeiro de 2026
EM PIRACICABA

'Fui ameaçado no forró', diz homem preso por porte ilegal de arma

A espingarda e as munições foram apreendidas pela polícia.
  Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro São Jorge, em Piracicaba. A ocorrência foi registrada por policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I) durante patrulhamento preventivo na região.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe avistou um veículo VW Gol cujo condutor demonstrou comportamento suspeito ao frear bruscamente e acelerar em seguida ao perceber a presença da viatura. Diante da atitude, os policiais realizaram um cerco com o apoio de outras equipes e conseguiram abordar o automóvel na avenida Antônio Mendes de Barros Filho.

Durante a vistoria veicular, foi localizado um objeto semelhante a uma espingarda. Questionado, o motorista confirmou que transportava a arma e alegou ter sido ameaçado momentos antes em um forró.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Também foram apreendidas duas munições intactas de calibre 28, além de objetos pessoais do indiciado.

Ainda durante a ocorrência, os policiais constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido. As medidas administrativas cabíveis foram adotadas, e o automóvel foi recolhido ao pátio municipal.

