Um episódio curioso chamou a atenção de quem passou pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) na tarde desta sexta-feira (16). Um grupo de capivaras decidiu usar o chafariz do local como área de lazer, protagonizando uma cena que rapidamente ganhou as redes sociais.
Nos vídeos que circulam na internet, os animais aparecem espalhados pela área verde ao redor do prédio. Em poucos instantes, uma das capivaras entra no chafariz, seguida pelas demais, como se o espaço tivesse sido convertido em uma piscina improvisada. A tranquilidade do grupo e a naturalidade da cena despertaram surpresa e bom humor entre internautas.
Comportamento natural da espécie
Apesar do cenário urbano, a presença das capivaras não indica algo fora do comum, já que proximidade com a água é indispensável para a espécie. Semiaquáticas, as capivaras utilizam ambientes alagados para descanso, reprodução e proteção contra predadores.
Além da água disponível, outros fatores podem ter contribuído para a escolha do local. A área externa da Assembleia possui gramado abundante, composto por plantas usadas como forrageiras, que fazem parte da dieta das capivaras. A combinação de alimento fácil, água limpa e temperaturas elevadas cria um ambiente bastante favorável.
Situação semelhante já é observada em outros pontos da cidade, como parques urbanos, onde a espécie encontra condições ideais para sobreviver.
Características e hábitos das capivaras
Considerada o maior roedor do mundo, a capivara pode chegar a 70 quilos na fase adulta. O animal é herbívoro, alimenta-se principalmente de capins e ervas e possui pés com pequenas membranas, que facilitam a natação. Excelente mergulhadora, consegue permanecer submersa por alguns minutos.
Social, vive em grupos que normalmente reúnem cerca de 20 indivíduos, podendo ser maiores em regiões onde não há predadores naturais. A espécie também é conhecida pela capacidade de se adaptar a ambientes modificados pela ação humana.
População e relação com as cidades
Em áreas urbanas, a ausência de predadores contribui para o crescimento dos grupos. Já no passado, especialmente entre as décadas de 1960 e 1970, a capivara sofreu intensa caça em regiões como o Pantanal, devido à exploração da pele e do óleo corporal para fins comerciais e medicinais.
Hoje, cenas como a registrada na ALMT mostram como o animal voltou a ocupar espaços e a conviver de forma cada vez mais próxima com a população.