Um episódio curioso chamou a atenção de quem passou pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) na tarde desta sexta-feira (16). Um grupo de capivaras decidiu usar o chafariz do local como área de lazer, protagonizando uma cena que rapidamente ganhou as redes sociais.

Nos vídeos que circulam na internet, os animais aparecem espalhados pela área verde ao redor do prédio. Em poucos instantes, uma das capivaras entra no chafariz, seguida pelas demais, como se o espaço tivesse sido convertido em uma piscina improvisada. A tranquilidade do grupo e a naturalidade da cena despertaram surpresa e bom humor entre internautas.

Comportamento natural da espécie