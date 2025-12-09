Uma tarde de banho em uma lagoa paradisíaca de Florianópolis terminou em resgate aéreo nesta segunda-feira (08). Uma mulher de 32 anos precisou ser retirada da Lagoinha do Leste por um helicóptero do Corpo de Bombeiros após ser ferida por uma capivara enquanto nadava.

O chamado ocorreu por volta das 13h, quando os bombeiros foram informados que a vítima apresentava sangramento intenso após o encontro inesperado com o animal silvestre. Segundo relatos, a mulher mergulhou e acabou colidindo diretamente com a capivara que estava dentro da água.