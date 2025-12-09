09 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba
FERIMENTOS GRAVES

VÍDEO: Mulher é atacada por capivara enquanto nadava; VEJA

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CBMSC

Uma tarde de banho em uma lagoa paradisíaca de Florianópolis terminou em resgate aéreo nesta segunda-feira (08). Uma mulher de 32 anos precisou ser retirada da Lagoinha do Leste por um helicóptero do Corpo de Bombeiros após ser ferida por uma capivara enquanto nadava.

O chamado ocorreu por volta das 13h, quando os bombeiros foram informados que a vítima apresentava sangramento intenso após o encontro inesperado com o animal silvestre. Segundo relatos, a mulher mergulhou e acabou colidindo diretamente com a capivara que estava dentro da água.

Ela sofreu mordidas no abdômen, no braço e na região dos glúteos. Mesmo ferida, estava consciente e com sinais vitais estáveis ao ser atendida. Após receber os primeiros cuidados ainda no local, foi transportada pelo helicóptero Arcanjo ao Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago, no bairro Trindade.

O episódio acende um alerta sobre a interação entre visitantes e animais silvestres em áreas naturais muito procuradas, especialmente durante períodos de maior movimento turístico.

