Quem passou cedo pela Área de Lazer de Piracicaba nesta sexta (21) teve a sorte de encontrar uma cena daquelas que já começam bem o dia: um grupo de filhotinhos de capivara, ainda meio sonolentos, aproveitando o café da manhã direto da mamãe.

O vídeo, enviado por uma seguidora do Jornal, registra o momento com toda a delicadeza que a natureza costuma oferecer quando ninguém atrapalha.

