Quem passou cedo pela Área de Lazer de Piracicaba nesta sexta (21) teve a sorte de encontrar uma cena daquelas que já começam bem o dia: um grupo de filhotinhos de capivara, ainda meio sonolentos, aproveitando o café da manhã direto da mamãe.
O vídeo, enviado por uma seguidora do Jornal, registra o momento com toda a delicadeza que a natureza costuma oferecer quando ninguém atrapalha.
Sob o sol forte da manhã e a calma típica do horário, os pequenos se aproximam, disputam espaço e, entre empurrõezinhos carinhosos, garantem sua primeira refeição do dia.
A Área de Lazer, que há anos virou ponto de encontro entre moradores e a fauna local, segue surpreendendo quem passa por ali. E, convenhamos, começar o dia com uma cena dessas é quase um convite para respirar fundo e lembrar que Piracicaba também tem seus momentos de pura ternura.