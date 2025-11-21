21 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Capivarinhas mamando alegram manhã tranquila no parque

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Quem passou cedo pela Área de Lazer de Piracicaba nesta sexta (21) teve a sorte de encontrar uma cena daquelas que já começam bem o dia: um grupo de filhotinhos de capivara, ainda meio sonolentos, aproveitando o café da manhã direto da mamãe.

O vídeo, enviado por uma seguidora do Jornal, registra o momento com toda a delicadeza que a natureza costuma oferecer quando ninguém atrapalha.

VEJA MAIS: 

Sob o sol forte da manhã e a calma típica do horário, os pequenos se aproximam, disputam espaço e, entre empurrõezinhos carinhosos, garantem sua primeira refeição do dia.

A Área de Lazer, que há anos virou ponto de encontro entre moradores e a fauna local, segue surpreendendo quem passa por ali. E, convenhamos, começar o dia com uma cena dessas é quase um convite para respirar fundo e lembrar que Piracicaba também tem seus momentos de pura ternura.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários