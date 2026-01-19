Uma nova legislação aprovada pelo Congresso Nacional promete mudar de forma profunda o cenário das redes sociais no Brasil. A Lei nº 15.325/2026 cria regras mais rígidas para a atuação de criadores de conteúdo e é apontada por especialistas como um divisor de águas na chamada economia dos influenciadores, com potencial para retirar do mercado uma parcela significativa desses profissionais.

O texto legal busca reduzir a informalidade e aumentar a responsabilidade de quem lucra com audiência, publicidade e engajamento nas plataformas digitais.

Fim do termo influencer e nova definição legal

Um dos pontos centrais da lei é a criação da figura do “profissional multimídia”, que passa a substituir oficialmente o termo influencer. A mudança vai além do nome e estabelece o reconhecimento jurídico desses criadores como agentes econômicos formais, sujeitos a regras específicas de tributação e fiscalização.