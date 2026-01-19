19 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

MUDANÇA NA LEI

Congresso aprova marco que 'vai reduzir influencers'

Por Gabriela Lima /JP1 |
Tempo de leitura: 2 min
Arquivo pessoal
Vírginia Fonseca é um exemplo de influencer
Vírginia Fonseca é um exemplo de influencer

Uma nova legislação aprovada pelo Congresso Nacional promete mudar de forma profunda o cenário das redes sociais no Brasil. A Lei nº 15.325/2026 cria regras mais rígidas para a atuação de criadores de conteúdo e é apontada por especialistas como um divisor de águas na chamada economia dos influenciadores, com potencial para retirar do mercado uma parcela significativa desses profissionais.

O texto legal busca reduzir a informalidade e aumentar a responsabilidade de quem lucra com audiência, publicidade e engajamento nas plataformas digitais.

Fim do termo influencer e nova definição legal

Um dos pontos centrais da lei é a criação da figura do “profissional multimídia”, que passa a substituir oficialmente o termo influencer. A mudança vai além do nome e estabelece o reconhecimento jurídico desses criadores como agentes econômicos formais, sujeitos a regras específicas de tributação e fiscalização.

Com isso, receitas obtidas por meio de publicidade, parcerias e ações patrocinadas passam a ter enquadramento tributário definido, encerrando uma prática comum de recolhimento irregular ou inexistente de impostos.

Responsabilidade civil e contratos sob fiscalização

A nova legislação também amplia a responsabilidade civil dos criadores de conteúdo. Profissionais multimídia passam a responder legalmente por compromissos firmados em campanhas publicitárias, podendo ser acionados judicialmente em casos de descumprimento contratual ou prejuízos causados a consumidores e marcas.

Segundo especialistas ouvidos pelo mercado, contratos entre influenciadores e anunciantes precisarão ser revistos para incluir cláusulas específicas de conformidade com a nova lei, o que deve aumentar a demanda por assessoria jurídica e contábil no setor.

Transparência em publicidade ganha força

Outro eixo importante do novo marco legal é o reforço das regras de transparência. Conteúdos patrocinados deverão ser claramente identificados, seguindo princípios do Código de Defesa do Consumidor aplicados ao ambiente digital.

A lei também prevê responsabilização em casos de recomendações enganosas ou informações que levem o público a erro, dando respaldo jurídico explícito para punições que antes dependiam de interpretações mais genéricas da legislação.

Impacto pode reduzir número de criadores ativos

Para analistas do setor, o efeito prático da Lei nº 15.325/2026 pode ser uma redução expressiva no número de influenciadores em atividade. A tendência é que permaneçam no mercado apenas aqueles com estrutura profissional para atender às novas exigências legais.

A regulamentação inaugura uma nova fase da economia digital brasileira, marcada menos pela informalidade e mais pela profissionalização, fiscalização e responsabilização. Os impactos reais da norma devem ficar mais claros nos próximos meses, à medida que plataformas, marcas e criadores se ajustem ao novo ambiente jurídico.

