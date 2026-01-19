Diante das críticas, a senadora tornou pública uma lista de religiosos e igrejas citados em requerimentos apresentados na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o caso. Segundo ela, os nomes constam em pedidos de convocação e de informações relacionados às investigações.

A senadora Damares Alves afirmou, em entrevista, que líderes religiosos e instituições evangélicas estão sendo investigados no âmbito das apurações sobre desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A declaração gerou repercussão após a parlamentar não divulgar, inicialmente, os nomes dos envolvidos.

Adoração Church; Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo; Ministério Deus é Fiel Church (SeteChurch); Cesar Belucci do Nascimento; André Machado Valadão; Péricles Albino Gonçalves; Fabiano Campos Zettel; André Fernandes; e a Igreja Evangélica Campo de Anatote.

O que diz André Valadão

Após a divulgação da lista, o pastor André Valadão se manifestou por meio de nota publicada em sua conta no Instagram. Líder da Igreja Batista da Lagoinha, ele afirmou que não há indícios, evidências ou comprovações de que a instituição tenha sido utilizada, de forma direta ou indireta, em esquemas ou práticas irregulares relacionadas à CPMI do INSS ou à Operação Compliance Zero.

A CPMI segue em andamento, com a análise de documentos e oitivas previstas conforme o cronograma definido pelo colegiado.