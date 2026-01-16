O encontro ocorreu na quinta-feira (15), na Casa Branca. Trump, que há anos manifesta publicamente o desejo de receber a honraria, aceitou a medalha, apesar de não ser oficialmente laureado pelo Comitê Norueguês do Nobel.

A decisão da líder da oposição venezuelana María Corina Machado de entregar sua medalha do Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou forte repercussão internacional e gerou reações duras na Noruega, país responsável pela premiação. O gesto, considerado inédito, foi interpretado por críticos como um ataque direto à credibilidade do Nobel da Paz.

Dias antes do episódio, o Comitê Norueguês do Nobel havia reiterado que o prêmio é pessoal e não pode ser transferido, compartilhado ou cedido a terceiros. Mesmo assim, a instituição optou por não se manifestar oficialmente após o ocorrido, mantendo silêncio diante das solicitações da imprensa internacional.

Especialistas apontam que a ausência de um posicionamento imediato contribuiu para ampliar o desconforto em torno do caso.

Reação de acadêmicos e líderes políticos

Na Noruega, a entrega da medalha foi recebida com perplexidade. A professora Janne Haaland Matlary, da Universidade de Oslo, afirmou à emissora pública NRK que o gesto rompe com a tradição do prêmio e demonstra desrespeito à sua história. Segundo ela, a atitude esvazia o simbolismo do Nobel da Paz e expõe seu uso político.