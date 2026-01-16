Embora o número de soldados envolvidos seja limitado, a ação tem forte peso simbólico e diplomático. A intenção, segundo autoridades europeias, é reafirmar a capacidade de defesa da região e demonstrar compromisso com a estabilidade do Ártico, sem provocar uma escalada direta com Washington.

Países europeus iniciaram o envio de contingentes militares para a Groenlândia como parte de uma série de exercícios coordenados pela Dinamarca. A movimentação ocorre em meio à insistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a ilha — território autônomo dinamarquês — deveria passar ao controle norte-americano por razões estratégicas e de segurança.

Na quarta-feira (15), representantes dos Estados Unidos, da Dinamarca e do governo local da Groenlândia se reuniram para discutir o tema. O encontro transcorreu de forma reservada e sem confrontos públicos, diferentemente de episódios diplomáticos recentes envolvendo outros líderes internacionais. Ainda assim, não houve avanço concreto para encerrar o impasse.

Em declaração à imprensa internacional, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, deixou claro que o desacordo permanece. Para ela, o interesse norte-americano na ilha segue ativo e exige vigilância constante por parte do governo dinamarquês e de seus aliados.

Valor estratégico reacende tensões globais

A Groenlândia ocupa uma posição considerada chave no cenário geopolítico global. Além de sua localização estratégica no Ártico, a ilha abriga vastas reservas minerais e áreas de interesse militar. Trump argumenta que o controle direto seria essencial para impedir o avanço de potências como Rússia e China na região.