Plataformas de monitoramento de serviços digitais registraram um aumento expressivo de queixas em um curto intervalo de tempo. Segundo o DownDetector, mais de 6 mil reclamações foram contabilizadas até cerca de 14h40, indicando uma instabilidade de grande escala. O padrão dos registros chamou atenção: usuários de diferentes instituições financeiras relataram falhas semelhantes quase simultaneamente, o que afastou a hipótese de um problema isolado em um único banco.

O sistema de pagamentos instantâneos Pix enfrentou problemas de funcionamento na tarde desta segunda-feira (19), provocando transtornos para usuários em várias regiões do Brasil. A falha impactou transferências e pagamentos em tempo real, levando consumidores e empresas a relatarem dificuldades ao longo do dia.

O crescimento paralelo das reclamações em ao menos cinco bancos reforçou a suspeita de que a instabilidade esteja relacionada à infraestrutura do próprio Pix. O sistema é gerido e supervisionado pelo Banco Central, responsável pela liquidação das transações e pela operação da plataforma em nível nacional.

Até o momento, não havia confirmação oficial detalhando a causa do problema, mas a abrangência da falha aponta para um erro no núcleo do sistema.

Impacto imediato no comércio e no dia a dia

Consolidado como o principal meio de pagamento eletrônico do país, o Pix é amplamente utilizado por consumidores, pequenos negócios e grandes empresas. Por isso, qualquer interrupção, mesmo que temporária, gera reflexos imediatos no comércio, em serviços essenciais e na rotina financeira da população.