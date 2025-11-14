14 de novembro de 2025
HABEAS CORPUS

Na rua: 'Influencer' Japa Lais de Piracicaba deixa a prisão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Redes Sociais
A conhecida influenciadora já está em casa com a família.
A conhecida influenciadora já está em casa com a família.

 A quinta-feira (13) foi marcada por tensão e surpresa no caso que abalou Piracicaba e repercutiu em todo o país. A influenciadora digital “Japa Lais”, presa no início de outubro durante a megaoperação “Modo Selva”, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul com apoio de equipes de Piracicaba, deixou a cadeia após a Justiça conceder habeas corpus.

A saída aconteceu em meio a forte comoção de familiares que a aguardavam para abraços e muito carinho.

Segundo a investigação, Japa Lais e outros influenciadores fariam parte de um grupo especializado em golpes digitais usando deepfake, tecnologia que simula rostos e vozes de celebridades para enganar vítimas. A Polícia Civil afirma que a quadrilha teria movimentado cerca de R$ 15 milhões em apenas um ano, aplicando golpes em redes sociais, clonando sites de apostas e até ensinando seguidores a praticar fraudes.

A defesa de Japa Lais, porém, sustenta que houve uma grande injustiça. Os advogados garantem que a influenciadora vai colaborar totalmente com a Justiça para esclarecer todos os fatos.

Enquanto isso, a Operação Modo Selva segue avançando, e a pressão aumenta. A polícia ainda analisa celulares, computadores e conversas que podem revelar novos nomes e novos desdobramentos nos próximos dias.

A história está longe de terminar — e cada detalhe agora pesa.

