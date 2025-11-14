A saída aconteceu em meio a forte comoção de familiares que a aguardavam para abraços e muito carinho.

A quinta-feira (13) foi marcada por tensão e surpresa no caso que abalou Piracicaba e repercutiu em todo o país. A influenciadora digital “Japa Lais”, presa no início de outubro durante a megaoperação “Modo Selva”, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul com apoio de equipes de Piracicaba, deixou a cadeia após a Justiça conceder habeas corpus.

Segundo a investigação, Japa Lais e outros influenciadores fariam parte de um grupo especializado em golpes digitais usando deepfake, tecnologia que simula rostos e vozes de celebridades para enganar vítimas. A Polícia Civil afirma que a quadrilha teria movimentado cerca de R$ 15 milhões em apenas um ano, aplicando golpes em redes sociais, clonando sites de apostas e até ensinando seguidores a praticar fraudes.

A defesa de Japa Lais, porém, sustenta que houve uma grande injustiça. Os advogados garantem que a influenciadora vai colaborar totalmente com a Justiça para esclarecer todos os fatos.

Enquanto isso, a Operação Modo Selva segue avançando, e a pressão aumenta. A polícia ainda analisa celulares, computadores e conversas que podem revelar novos nomes e novos desdobramentos nos próximos dias.