Com 20 metros de comprimento e área interna expansível para até 60 m², a carreta traz ao interior paulista parte da experiência do Museu Catavento, referência nacional em divulgação científica. O espaço conta com nove experimentos interativos nas áreas de física, química, biologia, geografia e história, proporcionando aprendizado de forma lúdica e participativa.

As férias de janeiro ganharam um atrativo especial na região de Piracicaba com a chegada, nesta segunda-feira (19), da carreta itinerante “Museu Catavento: Ciência que vai até você”. A ação integra o programa CultSP na Estrada, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e faz parte da programação Férias CultSP, que promove atividades culturais e educativas gratuitas em todo o estado.

O circuito regional começou por Cordeirópolis, onde a carreta permanece de 19 a 21 de janeiro, estacionada em frente ao coreto da Praça Jamil Abrahão Saad, no Centro. Em seguida, a programação segue para Limeira, com visitação de 23 a 29 de janeiro, na Rua Dr. José Botelho Veloso, no Jardim Santa Cecília. O encerramento na região acontece em Santa Bárbara d’Oeste, entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro, no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, na área central da cidade.

Sobre a ação

O circuito interno tem duração média de 25 minutos, com atendimento de até 20 pessoas por sessão, sempre acompanhadas por quatro educadores que atuam como mediadores. Entre os destaques estão o Gerador de Van de Graaff, que demonstra eletricidade estática, a bicicleta que gera energia, uma maquete tridimensional do núcleo da Terra e uma instalação sonora com o canto de 30 espécies de aves brasileiras.

Além da estrutura interna, o público pode participar de oficinas educativas na área externa, desenvolvidas em parceria com espaços culturais locais. A carreta conta com acessibilidade e funciona das 8h30 às 17h30, com dias de atendimento que variam conforme a cidade. A programação completa das Férias CultSP pode ser conferida no site oficial.