Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
ESTREIAS
HAMNET: A VIDA ANTES DE HAMLET
A trama retrata o luto de William Shakespeare e de sua esposa, Agnes, após a morte do filho de 11 anos vítima da peste. Narrada a partir do ponto de vista de Agnes, a história acompanha a vida cotidiana da família em uma vila inglesa e como a dor da perda influencia a criação artística do escritor.
DAVI - NASCE UM REI
Um jovem pastor enfrenta o gigante Golias com fé inabalável, iniciando uma jornada de coragem, lealdade e propósito.
O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA
Pilar é uma menina curiosa que viaja para a Amazônia com uma rede mágica e conhece Maiara, uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na aventura de reencontrar a família de Maiara e impedir o desmatamento da floresta.
EXTERMÍNIO: O TEMPLO DOS OSSOS
Dr. Kelson se vê envolvido num novo relacionamento chocante, com consequências que podem mudar o mundo como eles o conhecem, e o encontro de Spike com Jimmy Crystal se torna um pesadelo do qual ele não consegue escapar.
SEGUEM EM CARTAZ
O AGENTE SECRETO
Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.
ANACONDA
Doug e Griff, amigos de infância, decidem refazer seu filme favorito, Anaconda, durante uma crise de meia-idade. A aventura na Amazônia sai do controle quando uma anaconda real surge no set, transformando o sonho em uma luta pela sobrevivência.
A EMPREGADA
Millie, uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina e Andrew a oportunidade de recomeçar. No entanto, logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.
AVATAR: FOGO E CINZAS
Após perder o filho mais velho, Jake Sully e Neytiri enfrentam uma nova ameaça em Pandora: o Povo das Cinzas, uma tribo Na’vi violenta liderada por Varang. Com guerreiros que dominam o fogo e novos avanços da colonização humana, a família Sully luta para sobreviver e proteger o futuro do planeta.
ZOOTOPIA 2
Judy Hopps e Nick Wilde voltam a Zootopia para uma nova missão após serem obrigados pelo Chefe Bogo a participar do programa “Parceiros em Crise”. Em meio ao treinamento, a dupla se envolve em um novo mistério com a chegada de Gary De’Snake, um réptil enigmático que desperta desconfiança na cidade.
BOB ESPONJA: EM BUSCA DA CALÇA QUADRADA
Bob Esponja parte em uma aventura para provar que é um “cara grande” e impressionar o Sr. Sirigueijo. Ao seguir o pirata fantasma Holandês Voador, ele se lança em uma jornada marítima rumo às profundezas do oceano.
TAINÁ E OS GUARDIÕES DA AMAZÔNIA – EM BUSCA DA FLECHA AZUL
Tainá assume o papel de Guardiã da Amazônia ao lado da Mestra Aí. Após perder a Flecha Azul, ela parte com Catu, Pepe e Suri em uma jornada para recuperá-la e impedir que Jurupari ameace a floresta.
TOM & JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU
Tom e Jerry se envolvem em uma nova confusão ao encontrar um objeto mágico em um museu e serem transportados no tempo. Perdidos em uma época distante, eles precisam trabalhar juntos para voltar para casa antes que seja tarde.
AGENTES MUITO ESPECIAIS
Os agentes Jeff e Johnny iniciam a parceria em meio a provocações, mas acabam se aproximando ao longo da missão. Entre perigos e aventuras, a dupla se infiltra em uma penitenciária para desmantelar uma quadrilha comandada pela misteriosa Onça.