A aposentadoria de um idoso de 97 anos foi novamente suspensa no Rio de Janeiro após uma falha administrativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Pela quarta vez, Walter Rodrigues de Almeida teve o benefício interrompido devido a uma confusão cadastral com o irmão gêmeo, Waldir, que já faleceu. O caso voltou a gerar indignação em janeiro de 2026 e levanta questionamentos sobre a capacidade do sistema previdenciário de evitar erros repetidos.

Um problema antigo que nunca foi resolvido

A recorrência chama atenção. Mesmo após correções anteriores, o cadastro de Walter voltou a ser bloqueado, indicando que as falhas não foram eliminadas de forma definitiva. O histórico mostra que o erro deixou de ser pontual e passou a se repetir ao longo dos anos, sempre pelo mesmo motivo: inconsistências nos dados de identificação.