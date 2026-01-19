Inscrições para faculdades públicas começam nesta segunda-feira; veja como participar

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam nesta segunda-feira (19) e seguem abertas até o dia 23 de janeiro. Por meio do sistema, estudantes que realizaram o Enem podem concorrer a 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país.

O processo é totalmente gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo portal oficial do Ministério da Educação (MEC). Durante o período de inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso e alterar essas escolhas conforme a variação das notas de corte parciais.