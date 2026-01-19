19 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

EDUCAÇÃO

Processo seletivo para faculdades públicas começa hoje no Brasil

Por Gabriele C. Sanches | SISU
| Tempo de leitura: 3 min
Inscrições para faculdades públicas começam nesta segunda-feira; veja como participar

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam nesta segunda-feira (19) e seguem abertas até o dia 23 de janeiro. Por meio do sistema, estudantes que realizaram o Enem podem concorrer a 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país.

O processo é totalmente gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo portal oficial do Ministério da Educação (MEC). Durante o período de inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso e alterar essas escolhas conforme a variação das notas de corte parciais.

Os estudantes também podem utilizar simuladores para verificar em quais cursos têm chances de aprovação com a nota obtida no Enem.

Como se inscrever no processo seletivo: passo a passo

Acesse o Portal Único
Entre no site oficial do Sisu e clique em “Fazer inscrição”.

Faça login com a conta Gov.br
Utilize CPF e senha da conta única do Governo Federal.

Escolha os cursos
Pesquise por instituição, curso ou cidade e selecione a 1ª e a 2ª opção, por ordem de preferência.

Defina a modalidade de concorrência
Escolha entre Ampla Concorrência ou Sistema de Cotas, conforme a Lei de Cotas.

Acompanhe as notas de corte
Entre os dias 19 e 23 de janeiro, é possível acompanhar as notas parciais e mudar as opções para aumentar as chances de aprovação.

Candidatos que não forem selecionados na chamada regular poderão manifestar interesse na lista de espera, no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

Cronograma do Sisu 2026

Inscrições: 19 a 23 de janeiro

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

Lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Mudanças no sistema de seleção

A principal novidade desta edição é que os estudantes poderão utilizar no Sisu a melhor nota entre as três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025. A mudança foi oficializada por meio de portaria do MEC publicada no Diário Oficial da União.

Segundo o ministério, a medida amplia as chances de preenchimento das vagas, embora admita que pode haver variação nas notas de corte em alguns cursos. Esta é a primeira edição do sistema com a nova regra em vigor.

Quem pode participar

Quem concluiu o ensino médio;

Quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio em 2023, 2024 ou 2025;

Quem obteve nota acima de zero na redação.

Notas obtidas como treineiro não podem ser utilizadas.

Como a nota é calculada

A nota final não é uma média simples. Cada curso define pesos diferentes para as áreas do Enem (Matemática, Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação). O sistema seleciona automaticamente a melhor combinação de notas, sem necessidade de escolha manual pelo candidato.

Além disso, o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), método que considera o nível de dificuldade das questões e a coerência das respostas, evitando que acertos aleatórios sejam valorizados.

