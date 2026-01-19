Inscrições para faculdades públicas começam nesta segunda-feira; veja como participar
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam nesta segunda-feira (19) e seguem abertas até o dia 23 de janeiro. Por meio do sistema, estudantes que realizaram o Enem podem concorrer a 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país.
O processo é totalmente gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo portal oficial do Ministério da Educação (MEC). Durante o período de inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso e alterar essas escolhas conforme a variação das notas de corte parciais.
Os estudantes também podem utilizar simuladores para verificar em quais cursos têm chances de aprovação com a nota obtida no Enem.
Como se inscrever no processo seletivo: passo a passo
Acesse o Portal Único
Entre no site oficial do Sisu e clique em “Fazer inscrição”.
Faça login com a conta Gov.br
Utilize CPF e senha da conta única do Governo Federal.
Escolha os cursos
Pesquise por instituição, curso ou cidade e selecione a 1ª e a 2ª opção, por ordem de preferência.
Defina a modalidade de concorrência
Escolha entre Ampla Concorrência ou Sistema de Cotas, conforme a Lei de Cotas.
Acompanhe as notas de corte
Entre os dias 19 e 23 de janeiro, é possível acompanhar as notas parciais e mudar as opções para aumentar as chances de aprovação.
Candidatos que não forem selecionados na chamada regular poderão manifestar interesse na lista de espera, no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.
Cronograma do Sisu 2026
Inscrições: 19 a 23 de janeiro
Resultado da chamada regular: 29 de janeiro
Lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro
Mudanças no sistema de seleção
A principal novidade desta edição é que os estudantes poderão utilizar no Sisu a melhor nota entre as três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025. A mudança foi oficializada por meio de portaria do MEC publicada no Diário Oficial da União.
Segundo o ministério, a medida amplia as chances de preenchimento das vagas, embora admita que pode haver variação nas notas de corte em alguns cursos. Esta é a primeira edição do sistema com a nova regra em vigor.
Quem pode participar
Quem concluiu o ensino médio;
Quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio em 2023, 2024 ou 2025;
Quem obteve nota acima de zero na redação.
Notas obtidas como treineiro não podem ser utilizadas.
Como a nota é calculada
A nota final não é uma média simples. Cada curso define pesos diferentes para as áreas do Enem (Matemática, Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação). O sistema seleciona automaticamente a melhor combinação de notas, sem necessidade de escolha manual pelo candidato.
Além disso, o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), método que considera o nível de dificuldade das questões e a coerência das respostas, evitando que acertos aleatórios sejam valorizados.