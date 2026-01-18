Acionada pela Central de Operações, a equipe se deslocou até o endereço após denúncia de agressão dentro de uma residência. No local, os guardas encontraram a vítima abalada, que relatou ter sido agredida pelo próprio marido com um garfo, além de ter sofrido ameaças de morte.

Uma grave ocorrência de violência doméstica mobilizou a Guarda Civil Metropolitana, por meio das VTRs da Patrulha Maria da Penha, na tarde deste domingo (18), no bairro Vila Bessy em Piracicaba.

Segundo o relato, após um desentendimento entre o casal, o agressor utilizou o objeto para atingir o pescoço da mulher, causando marcas visíveis de perfuração e arranhões. Embora não houvesse sangramento, as lesões eram compatíveis com o ataque descrito. A situação se agravou ainda mais quando o homem ameaçou a filha do casal, afirmando que ela seria espancada caso confirmasse os fatos à polícia.

O agressor foi localizado no quarto do casal, deitado tranquilamente na cama, e demonstrou surpresa com a presença da equipe. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém ele apresentava claros sinais de embriaguez, como forte odor etílico, e admitiu ter consumido bebida alcoólica. Mesmo assim, negou a agressão, confirmando apenas a discussão.

Diante da gravidade dos fatos, vítima e autor foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Após análise da ocorrência, a autoridade policial de plantão determinou o recolhimento imediato do agressor à carceragem, onde ele permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de vias de fato e ameaça.