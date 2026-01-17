Dois médicos foram assassinados a tiros por um colega na noite desta sexta-feira (16) em frente a um restaurante de luxo na avenida Copacabana, no Alphaville Plus em Barueri. O suspeito foi preso em flagrante.

LEIA MAIS

Segundo a polícia, o encontro aconteceu por acaso, quando se conheceram dentro do restaurante. Mas uma grave discussão começou no local, fazendo com que a Guarda Civil fosse chamada. Até agora, não se sabe o que motivou o desentendimento.