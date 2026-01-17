17 de janeiro de 2026
DUPLO HOMICÍDIO

Médicos são baleados e mortos por colega em restaurante de luxo

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
O médico matou os dois colegas após discussão em um restaurante em Alphaville.
O médico matou os dois colegas após discussão em um restaurante em Alphaville.

  Dois médicos foram assassinados a tiros por um colega na noite desta sexta-feira (16) em frente a um restaurante de luxo na avenida Copacabana, no Alphaville Plus em Barueri. O suspeito foi preso em flagrante.

Segundo a polícia, o encontro aconteceu por acaso, quando se conheceram dentro do restaurante. Mas uma grave discussão começou no local, fazendo com que a Guarda Civil fosse chamada. Até agora, não se sabe o que motivou o desentendimento.

Fontes policiais informam que Carlos negou estar armado, mas em poucos minutos sacou uma pistola 9 mm de uma maleta e atirou contra Luís e Vinicius. Os dois médicos não resistiram aos ferimentos e morreram no pronto-socorro.

Após o crime, Carlos foi preso na hora. A polícia apreendeu a arma, cápsulas deflagradas, uma bolsa, documentos pessoais e R$ 16 mil, que passarão por perícia. A Justiça já pediu a prisão preventiva do suspeito.

O episódio assustou moradores e frequentadores da região, levantando questões sobre segurança em áreas de grande movimento noturno. As investigações continuam para descobrir o que realmente motivou a tragédia.

