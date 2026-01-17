O jovem pilotava uma Honda Titan 160 e fazia o trajeto de rotina, como em outros dias. Com o impacto da batida, ele sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local. Equipes do SAMU foram acionadas rapidamente, mas apenas constataram o óbito.

Foi identificado como Alan Ortega Leme, de 29 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado (17), no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba. Alan seguia para o trabalho quando acabou se envolvendo em uma colisão com uma carreta.

A ocorrência mobilizou a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e agentes da Semuttran, que isolaram a área para o trabalho da perícia. O trânsito precisou ser parcialmente interditado durante o atendimento.

Segundo informações preliminares, a carreta envolvida estava vazia e havia acabado de realizar uma entrega nas proximidades. O motorista seguia viagem quando o acidente aconteceu, em um trecho da via conhecido pela dificuldade de visibilidade.

A morte de Alan causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região. Conhecido como trabalhador, ele saía cedo todos os dias para garantir o sustento e não imaginava que aquele seria seu último trajeto.