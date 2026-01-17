O suspeito, que já possui diversas passagens pela polícia, incluindo furto e homicídio, teve a casa vasculhada após ordem judicial. O que os policiais encontraram foi chocante: objetos sem origem comprovada, produtos de furto, drogas e até fraude no consumo de água.

A Polícia Civil de São Paulo deu mais uma resposta rápida e dura ao crime em Piracicaba. Na manhã desta quinta-feira (16), uma grande ação da Operação Casa Protegida terminou com a prisão em flagrante de um criminoso reincidente, de 56 anos, na região do Piracicamirim.

As investigações começaram após um furto audacioso ocorrido entre o final de dezembro e início de janeiro. Criminosos invadiram uma residência enquanto a família viajava, arrombaram o imóvel e levaram diversos bens, incluindo um Chevrolet Onix avaliado em cerca de R$ 70 mil, além de dinheiro e objetos pessoais.

O veículo, sem seguro, foi localizado no dia 12 de janeiro pelos investigadores e devolvido à família, trazendo alívio às vítimas.

Durante o cumprimento do mandado, policiais da UPJA de Piracicaba, com apoio da Guarda Civil, encontraram diversos itens suspeitos, sendo que ao menos um deles foi reconhecido pela vítima como produto do furto.