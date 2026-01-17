Um jovem de apenas 19 anos levou um tiro do pai da sua namorada nesta quarta-feira (14), por não aceitar o relacionamento. Ele afirmou à polícia que a vítima influenciou sua menina, de apenas 14 anos, a usar drogas. O caso aconteceu na na quadra 1 da rua Carlos Rafael Vendramini, no bairro Pousada da Esperança 2, em Bauru, a 193 km de Piracicaba.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o pai da adolescente efetuou os disparos ao encontrar o jovem na rua, fugindo para o município de Arealva.
A Polícia Militar localizou o automóvel, e deu voz de prisão ao homem, mas a arma não foi apreendida, pois ele jogou no Rio Tiete. Embora tenha afirmado que atirou na perna do jovem, segundo a mãe, a adolescente declarou que o pai também teria tentado atirar na cabeça do jovem, mas a arma travou.
O pai relatou que bem antes de efetuar o disparo, procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência, após ser ameaçado pelo namorado da filha. O caso será investigado.