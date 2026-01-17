17 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
INCONFORMADO

Pai 'mete bala' no namorado da filha adolescente de 14 anos

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
Após balear o jovem, o homem tentou fugir, mas foi encontrado pela Polícia Militar.
Após balear o jovem, o homem tentou fugir, mas foi encontrado pela Polícia Militar.

  Um jovem de apenas 19 anos levou um tiro do pai da sua namorada nesta quarta-feira (14), por não aceitar o relacionamento. Ele afirmou à polícia que a vítima influenciou sua menina, de apenas 14 anos, a usar drogas. O caso aconteceu na na quadra 1 da rua Carlos Rafael Vendramini, no bairro Pousada da Esperança 2, em Bauru, a 193 km de Piracicaba.

LEIA MAIS

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o pai da adolescente efetuou os disparos ao encontrar o jovem na rua, fugindo para o município de Arealva.

A Polícia Militar localizou o automóvel, e deu voz de prisão ao homem, mas a arma não foi apreendida, pois ele jogou no Rio Tiete. Embora tenha afirmado que atirou na perna do jovem, segundo a mãe, a adolescente declarou que o pai também teria tentado atirar na cabeça do jovem, mas a arma travou.

O pai relatou que bem antes de efetuar o disparo, procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência, após ser ameaçado pelo namorado da filha. O caso será investigado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários