A tarde desta sexta-feira (16) foi de susto e correria na avenida Laranjal Paulista, em Piracicaba. Um motociclista acabou se dando muito mal após um acidente grave com um ônibus da empresa Monte Alegre.
Segundo quem viu tudo de perto, o ônibus fazia uma curva quando, de repente, a moto foi parar embaixo do coletivo. A cena foi de arrepiar: gente parando, motoristas descendo assustados e o trânsito virando um caos em poucos minutos.
A Polícia Militar chegou rápido para organizar o trânsito e evitar algo pior. O motociclista recebeu atendimento ainda no asfalto e foi levado para uma unidade de saúde. Até agora, os detalhes do estais de saúde não foram informados, o que aumentou a apreensão de quem acompanhou o caso.
Parte da avenida ficou comprometida durante o atendimento, com motoristas reclamando e curiosos tentando entender o que tinha acontecido. As causas do acidente ainda vão ser investigadas.