A tarde desta sexta-feira (16) foi de susto e correria na avenida Laranjal Paulista, em Piracicaba. Um motociclista acabou se dando muito mal após um acidente grave com um ônibus da empresa Monte Alegre.

Segundo quem viu tudo de perto, o ônibus fazia uma curva quando, de repente, a moto foi parar embaixo do coletivo. A cena foi de arrepiar: gente parando, motoristas descendo assustados e o trânsito virando um caos em poucos minutos.

