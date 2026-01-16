17 de janeiro de 2026
ESTOURO

Vídeo mostra explosão do Jeep que pegou fogo em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Gabriel Victor
O Jeep Renegade pegou fogo durante um teste mecânico na rua Heitor Vila-Lobos, em Piracicaba.
 Um vídeo mostra o momento exato de uma das explosões de um Jeep Renegade, que pegou fogo no meio da rua Heitor Villa-Lobos, assustando moradores do Santa Cecília na tarde desta quarta-feira (14), durante um teste mecânico.

De acordo com informações da Jeep Stefanini, o veículo havia sido deixado por um cliente na oficina para reparos.

O acidente assustou moradores de edifícios nas imediações devido à rapidez e à intensidade das chamas, que destruíram parcialmente o veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na contenção do incêndio, e a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas. No ano passado, quase na mesma data, um outro Jeep Renegade pegou fogo em Piracicaba.

