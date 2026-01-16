Um vídeo mostra o momento exato de uma das explosões de um Jeep Renegade, que pegou fogo no meio da rua Heitor Villa-Lobos, assustando moradores do Santa Cecília na tarde desta quarta-feira (14), durante um teste mecânico.

De acordo com informações da Jeep Stefanini, o veículo havia sido deixado por um cliente na oficina para reparos.

