Um vídeo mostra o momento exato de uma das explosões de um Jeep Renegade, que pegou fogo no meio da rua Heitor Villa-Lobos, assustando moradores do Santa Cecília na tarde desta quarta-feira (14), durante um teste mecânico.
De acordo com informações da Jeep Stefanini, o veículo havia sido deixado por um cliente na oficina para reparos.
LEIA MAIS
O acidente assustou moradores de edifícios nas imediações devido à rapidez e à intensidade das chamas, que destruíram parcialmente o veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na contenção do incêndio, e a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência. As causas do acidente estão sendo apuradas. No ano passado, quase na mesma data, um outro Jeep Renegade pegou fogo em Piracicaba.