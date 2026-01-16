17 de janeiro de 2026
FRUTAS NA VIA

Caminhão com 14 toneladas de laranjas tomba na SP 147

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Edijan Del Santo/EPTV
Com o tombamento do veículo, as frutas ficaram espalhadas no local.
Com o tombamento do veículo, as frutas ficaram espalhadas no local.

 Um caminhão carregado com 14 toneladas de laranjas tombou na madrugada desta sexta-feira (16) em uma alça da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O veículo despencou no canteiro lateral, espalhando caixas por todos os lados.

O motorista escapou ileso, mas o susto foi grande. Apesar do caos momentâneo, o trânsito não precisou ser interrompido. Trabalhadores correram para salvar a carga, transferindo rapidamente as laranjas para outro caminhão.

As causas do tombamento ainda são um mistério, deixando moradores e motoristas em alerta.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Concessionária e a Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência.

