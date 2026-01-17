Apesar de parecer rara, a DCF-R tem ganhado visibilidade com o aumento de relatos nas redes sociais e em comunidades online, onde pessoas compartilham sintomas semelhantes e histórias de anos sem diagnóstico.

A dificuldade ou impossibilidade de arrotar, muitas vezes tratada como algo curioso ou sem importância, pode esconder um problema de saúde real. Trata-se da Disfunção Cricofaríngea Retrógrada (DCF-R), uma condição médica reconhecida oficialmente apenas nos últimos anos, mas que já vem sendo identificada em pacientes de diferentes países, inclusive no Brasil.

A DCF-R ocorre quando o músculo cricofaríngeo, localizado na região da garganta, não relaxa adequadamente para permitir a liberação do ar acumulado no estômago. O resultado é uma série de sintomas desconfortáveis que vão além do sistema digestivo.

Entre os sinais mais frequentes estão sensação constante de estufamento abdominal, dor, pressão no peito, ruídos involuntários na garganta, gases excessivos e dificuldade para engolir. Em muitos casos, esses sintomas persistem por anos sem uma explicação clara, o que leva pacientes a conviverem com o desconforto sem saber que existe um diagnóstico.

Segundo especialistas, o desconhecimento da condição faz com que muitas pessoas sejam tratadas apenas para problemas gástricos comuns, sem sucesso.

Impacto físico, social e emocional