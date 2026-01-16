Uma queda dentro de casa terminou em um grave acidente doméstico envolvendo uma criança de apenas 1 ano e 4 meses, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Durante o episódio, um carregador de celular perfurou a região frontal do crânio do bebê e alcançou o cérebro, exigindo atendimento médico imediato e cirurgia de urgência. Apesar da gravidade, a evolução clínica é considerada satisfatória.

Segundo informações repassadas pela equipe médica, o acidente ocorreu na manhã de terça-feira (13). A mãe ouviu o choro vindo do quarto e encontrou a criança caída ao lado da cama, com sangramento na testa. Um dos pinos do carregador de celular estava preso à cabeça do bebê, indicando a perfuração.

A criança foi levada inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis. Diante da complexidade do quadro, o Samu realizou a transferência para o Hospital São João de Deus, onde o atendimento especializado foi iniciado.