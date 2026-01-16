O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro tem início nesta segunda-feira (19). A liberação dos valores segue o calendário escalonado conforme o Número de Identificação Social (NIS) e deve alcançar aproximadamente 18,8 milhões de famílias em todo o Brasil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O cronograma segue até o dia 30 de janeiro, com depósitos realizados apenas em dias úteis, garantindo a organização do fluxo de pagamentos e evitando sobrecarga nos canais de atendimento.

VEJA MAIS:

Ordem de pagamento em janeiro