O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro tem início nesta segunda-feira (19). A liberação dos valores segue o calendário escalonado conforme o Número de Identificação Social (NIS) e deve alcançar aproximadamente 18,8 milhões de famílias em todo o Brasil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.
O cronograma segue até o dia 30 de janeiro, com depósitos realizados apenas em dias úteis, garantindo a organização do fluxo de pagamentos e evitando sobrecarga nos canais de atendimento.
Ordem de pagamento em janeiro
Os repasses são feitos conforme o dígito final do NIS, distribuídos ao longo do mês:
- 19 de janeiro – final 1
- 20 de janeiro – final 2
- 21 de janeiro – final 3
- 22 de janeiro – final 4
- 23 de janeiro – final 5
- 26 de janeiro – final 6
- 27 de janeiro – final 7
- 28 de janeiro – final 8
- 29 de janeiro – final 9
- 30 de janeiro – final 0
Antecipação para municípios em emergência
Moradores de cidades que tiveram estado de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo governo federal recebem o benefício já no primeiro dia do calendário, independentemente do NIS. A medida contempla municípios de estados como Amazonas, Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe, afetados por eventos climáticos.
Critérios para receber o benefício
Podem acessar o Bolsa Família famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, desde que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e com os dados atualizados.
O valor mínimo garantido é de R$ 600 por família, com adicionais conforme a composição familiar:
- R$ 150 para cada criança de até 6 anos;
- R$ 50 para crianças entre 7 e 11 anos, adolescentes, gestantes e lactantes.
Papel do Bolsa Família
O programa é considerado uma das principais políticas públicas de transferência de renda do país, atuando diretamente na redução da pobreza, no combate à insegurança alimentar e no incentivo à permanência de crianças e jovens na escola.