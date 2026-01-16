17 de janeiro de 2026
O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro tem início nesta segunda-feira (19). A liberação dos valores segue o calendário escalonado conforme o Número de Identificação Social (NIS) e deve alcançar aproximadamente 18,8 milhões de famílias em todo o Brasil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O cronograma segue até o dia 30 de janeiro, com depósitos realizados apenas em dias úteis, garantindo a organização do fluxo de pagamentos e evitando sobrecarga nos canais de atendimento.

Ordem de pagamento em janeiro

Os repasses são feitos conforme o dígito final do NIS, distribuídos ao longo do mês:

  • 19 de janeiro – final 1
  • 20 de janeiro – final 2
  • 21 de janeiro – final 3
  • 22 de janeiro – final 4
  • 23 de janeiro – final 5
  • 26 de janeiro – final 6
  • 27 de janeiro – final 7
  • 28 de janeiro – final 8
  • 29 de janeiro – final 9
  • 30 de janeiro – final 0

Antecipação para municípios em emergência

Moradores de cidades que tiveram estado de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo governo federal recebem o benefício já no primeiro dia do calendário, independentemente do NIS. A medida contempla municípios de estados como Amazonas, Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Sergipe, afetados por eventos climáticos.

Critérios para receber o benefício

Podem acessar o Bolsa Família famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, desde que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e com os dados atualizados.

O valor mínimo garantido é de R$ 600 por família, com adicionais conforme a composição familiar:

  • R$ 150 para cada criança de até 6 anos;
  • R$ 50 para crianças entre 7 e 11 anos, adolescentes, gestantes e lactantes.

Papel do Bolsa Família

O programa é considerado uma das principais políticas públicas de transferência de renda do país, atuando diretamente na redução da pobreza, no combate à insegurança alimentar e no incentivo à permanência de crianças e jovens na escola.

