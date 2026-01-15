A tão aguardada estreia do XV de Piracicaba no Campeonato Paulista da Série A2 de 2026 terminou em frustração, indignação e vaias no estádio Barão da Serra Negra. Na noite desta quarta-feira (14), o Nhô Quim foi derrotado por 4 a 3 pelo Sertãozinho em um jogo marcado por falhas defensivas graves, três gols sofridos por cobertura e uma sucessão de lances que transformaram a expectativa em revolta da torcida alvinegra.
LEIA MAIS
Apesar do bom início e da postura ofensiva, o XV acabou vítima de seus próprios erros. Logo aos 4 minutos, o goleiro Felipe Costa saiu da área para afastar uma bola e errou o chute, entregando nos pés de Prado. O meia do Sertãozinho finalizou de primeira, por cobertura, abrindo o placar para o Touro do Sertão. O lance gerou desconfiança nas arquibancadas, mas ainda houve compreensão por parte da torcida.
O time piracicabano não se abateu e passou a controlar as ações. Aos 20 minutos, Serginho fez belo lançamento para Luiz Melo, que invadiu a área e tocou com categoria na saída do goleiro, empatando a partida e incendiando o Barão. O jogo seguiu equilibrado até os 33 minutos, quando Luketa percebeu Felipe Costa adiantado e arriscou da entrada da área, novamente por cobertura, recolocando o Sertãozinho à frente: 2 a 1. Desta vez, o goleiro desceu para o intervalo sob fortes protestos.
Na segunda etapa, o XV voltou pressionando e foi recompensado aos 8 minutos, quando Léo Santos converteu pênalti com categoria, usando o clássico “pulinho” à la Jorginho, para empatar novamente. A equipe seguiu em cima e virou o jogo aos 30 minutos com Paulo Marcelo, dando a impressão de que a noite finalmente seria alvinegra.
No entanto, o cenário mudou de forma dramática. A expulsão de Carlos Manuel, logo após entrar em campo, deixou o XV vulnerável. Com um jogador a mais, o Sertãozinho cresceu e chegou ao empate aos 41 minutos, após falha do zagueiro Luiz Felipe ao tentar afastar cruzamento rasteiro na pequena área, aproveitada por Kauã.
Três minutos depois, o zagueiro Fábio, do Sertãozinho, também foi expulso. O XV partiu para o ataque em busca da vitória, mas acabou castigado novamente. Aos 46, Diego acertou um belo chute da intermediária, outra vez por cobertura, com Felipe Costa adiantado, decretando o 4 a 3 e provocando a ira definitiva da torcida, que passou a pedir o retorno de Reinaldo, campeão da Copa Paulista.
O apito final confirmou uma derrota dolorosa, marcada por falhas defensivas e decisões individuais que custaram caro, deixando o Barão da Serra Negra tomado por frustração e indignação.
O próximo compromisso do XV de Piracicaba será neste sábado (17), às 10h, contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel.
Escalações
XV de Piracicaba:Felipe Costa; Lucas Balardin, Gustavo Hebling, João Victor Gaspar e Erik Bessa (David Ribeiro); Sérgio Favarin, Almir Luan (Luís Felipe Rocha) e Maurício Nunes (Carlos Manuel); Luiz Melo, Henry (Paulo Marcelo) e Leonardo Santos (Robson Duarte).Técnico: Moisés Egert.
Sertãozinho:João Victor; Vinícius Andrade, Fábio, Riquelme Mendes e Michel Camargos (Matheus Moreira); Lorran Costa (Kauan Moreira), Adiel (Dyego) e Matheus Prado; Lucas Luciano (Kauan Cordeiro), Tenner Costa (Daniel Bonassa) e Matheus Barbosa.Técnico: Ricardo Lima.
Arbitragem
Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e RosárioAssistentes: Rafael Tadeu Alves de Sousa e Gabriel Rodrigues SantosQuarto árbitro: Rinaldo Diego de OliveiraVAR: Kleber José de Melo