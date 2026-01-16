A programação gratuita MovimentAr – Férias na Praça continua na manhã deste domingo (18), das 9h às 12h, na Praça José Bonifácio, no Centro de Piracicaba. A iniciativa oferece atividades esportivas, culturais e de lazer ao ar livre, voltadas para públicos de todas as idades. A última edição desta temporada acontece no dia 25/01.
O projeto é realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Esportes, com apoio do Sesc.
Esporte e cultura ao ar livre
Durante o MovimentAr, o público pode participar de diversas vivências esportivas, como ginástica, ritmos, condicionamento físico e tênis de mesa, entre outras atividades pensadas para incentivar a prática de exercícios e a convivência comunitária em espaços públicos.
Além das atividades esportivas, a programação cultural inclui atrações para toda a família. Das 10h às 11h, a Kombi no Circo – Palhaços Tampa Panela leva intervenções circenses ao público. Já das 10h30 às 11h, acontece a contação de histórias com Carmelina de Toledo Piza. O conjunto musical Dio Jazz também circula pela praça com apresentações itinerantes.
“Estamos animados para mais uma manhã de domingo repleta de atividades ao ar livre, para todas as idades e gostos. Nosso propósito é que famílias inteiras aproveitem um momento de comunhão e vivam experiências que ficarão na memória”, destacou a secretária de Turismo, Clarissa Quiararia.
Parceria com o Sesc e proposta do MovimentAr
Como apoiador da iniciativa, o Sesc participa desta edição com atividades que estimulam a troca do tempo de telas digitais por brincadeiras ao ar livre, como badminton, corda, petecas, fitas e arcos, incentivando a socialização.
Criado em 2025, o MovimentAr é um programa itinerante da Secretaria de Turismo, com ações que valorizam diferentes espaços da cidade. O destaque no “Ar” do nome remete às atividades ao ar livre e também ao dialeto piracicabano, reconhecido como patrimônio imaterial do município.
SERVIÇO
MovimentAr – Férias na Praça
- Local: Praça José Bonifácio – Centro
- Data: Domingos, 18 e 25 de janeiro
- Horário: Das 9h às 12h
- Entrada gratuita