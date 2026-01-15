Nesta edição, o festival recebe trupes convidadas de diferentes regiões do Brasil: Cia Boca do Lixo (Anápolis/GO), Cia Tramp (Jundiaí/SP) e Casca Trupe (Campinas/SP), além da participação do artista visual Denis Menezes, o Capivara, responsável pela exposição Podão Abre Caminhos.

O Engenho Central de Piracicaba se transforma em picadeiro a partir deste sábado (17), com a abertura da segunda edição do Festival Caipira de Circo. Organizado pela MB Circo, o evento conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e promete celebrar a arte circense em suas mais diversas linguagens, com entrada gratuita e programação acessível a todos os públicos.

“A primeira edição do Festival demonstrou que a plateia de Piracicaba e região aprecia bastante a arte circense em sua pluralidade. Neste ano, apostamos ainda mais nesse contato com as pessoas e em espetáculos que trabalham o circo de diferentes maneiras”, destaca Bruno Peruzzi, palhaço da MB Circo e integrante da organização.

Circo, diversidade e acessibilidade

Além de gratuita, a programação reafirma o compromisso com a inclusão e a diversidade. Todas as sessões contarão com audiodescrição e intérprete de Libras, garantindo que mais pessoas possam vivenciar os espetáculos.

A abertura do festival acontece neste sábado, a partir das 16h, em frente à Casa do Artesão, com o espetáculo Riso Show, da própria MB Circo. Com colaboração artística de Thiago Salles (Palhaço Jerônimo), a montagem reúne um trio irreverente formado por Tico (Bruno Peruzzi), Polenta (Dani Maimoni) e Garcinha (Franco Garcia), em números que misturam humor, improviso e interação com o público.

Exposição e atrações paralelas