Um acidente durante um mergulho em uma praia do litoral norte de São Paulo deixou a nutricionista e influenciadora digital Flávia Bueno, de 35 anos, internada em estado grave na UTI, levantando um alerta sobre os riscos de situações aparentemente simples no mar. O caso ocorreu em Maresias e mobilizou familiares e equipes médicas desde o início de janeiro.
Segundo relatos de familiares, a mulher não praticava esporte radical nem realizava manobra arriscada. O acidente aconteceu após o impacto da cabeça contra um banco de areia, durante um mergulho comum, feito em uma área frequentada por banhistas.
VEJA MAIS:
- Salva-vidas do Wet'n Wild morreu ao resgatar aliança de turista
- VÍDEO: Henri Castelli sofre convulsão e causa comoção no BBB 26
- Ambulância é usada para transportar porco e servidor é exonerado
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Socorro imediato e primeiras complicações
Após o impacto, a nutricionista desmaiou ainda na água e foi socorrida por equipes de emergência, sendo levada inicialmente a uma unidade de saúde em São Sebastião. Diante da gravidade do quadro, ela precisou ser entubada e transferida para um hospital da cidade, onde exames de imagem confirmaram lesões severas.
De acordo com informações médicas, o trauma causou lesão na medula espinhal, atingindo vértebras da região cervical, além de um comprometimento cerebral significativo. O quadro neurológico incluiu episódios isquêmicos provocados pela redução da oxigenação cerebral após o trauma.
Cirurgias e tratamento de alta complexidade
Sem plano de saúde, a família buscou alternativas para garantir atendimento especializado. A paciente foi transferida para um hospital particular na capital paulista, onde passou por cirurgias de descompressão da medula e liberação da coluna, com o objetivo de reduzir danos neurológicos e preservar funções vitais.
Uma segunda intervenção cirúrgica foi realizada dias depois, reforçando a complexidade do tratamento. Até o momento, os custos médicos já ultrapassam R$ 1 milhão, incluindo procedimentos, internação em UTI e acompanhamento especializado.
Evolução clínica e expectativa de recuperação
Apesar de permanecer internada em estado grave, a paciente apresentou sinais de melhora clínica. Familiares relatam que ela está consciente, responde a estímulos e consegue se comunicar de forma limitada, demonstrando compreensão do ambiente e reconhecimento das pessoas ao redor.
A equipe médica trabalha com uma previsão inicial de 30 a 40 dias de internação, dependendo da evolução neurológica e respiratória. Diante do avanço do quadro, a família avalia a possibilidade de transferência para um hospital público na capital para continuidade do tratamento.
Caso reforça alerta sobre riscos no mar
Especialistas em saúde ouvidos de forma geral destacam que acidentes em praias podem ocorrer mesmo em situações rotineiras, especialmente em locais com bancos de areia instáveis, ondas fortes ou mudanças repentinas no relevo submerso. A orientação é redobrar a atenção ao mergulhar e observar as condições do mar antes de entrar na água.
Enquanto isso, familiares seguem confiantes na recuperação da nutricionista, destacando sua força pessoal e determinação, características que agora se tornam fundamentais no processo de reabilitação.