Segundo relatos de familiares, a mulher não praticava esporte radical nem realizava manobra arriscada. O acidente aconteceu após o impacto da cabeça contra um banco de areia, durante um mergulho comum, feito em uma área frequentada por banhistas.

Um acidente durante um mergulho em uma praia do litoral norte de São Paulo deixou a nutricionista e influenciadora digital Flávia Bueno, de 35 anos, internada em estado grave na UTI, levantando um alerta sobre os riscos de situações aparentemente simples no mar. O caso ocorreu em Maresias e mobilizou familiares e equipes médicas desde o início de janeiro.

Após o impacto, a nutricionista desmaiou ainda na água e foi socorrida por equipes de emergência, sendo levada inicialmente a uma unidade de saúde em São Sebastião. Diante da gravidade do quadro, ela precisou ser entubada e transferida para um hospital da cidade, onde exames de imagem confirmaram lesões severas.

De acordo com informações médicas, o trauma causou lesão na medula espinhal, atingindo vértebras da região cervical, além de um comprometimento cerebral significativo. O quadro neurológico incluiu episódios isquêmicos provocados pela redução da oxigenação cerebral após o trauma.

Cirurgias e tratamento de alta complexidade

Sem plano de saúde, a família buscou alternativas para garantir atendimento especializado. A paciente foi transferida para um hospital particular na capital paulista, onde passou por cirurgias de descompressão da medula e liberação da coluna, com o objetivo de reduzir danos neurológicos e preservar funções vitais.