As sessões acontecem em diferentes espaços da cidade e buscam ampliar o acesso ao audiovisual, aproximando públicos diversos de uma produção sensível e autoral feita em Piracicaba.

O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) promove nesta sexta (16), sábado (17) e segunda-feira (19), três exibições gratuitas do curta-metragem Meu Vizinho Tsuru. A iniciativa é realizada em parceria entre a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o MISP e a Pitaco Filmes, produtora responsável pela obra.

A primeira exibição acontece nesta sexta-feira (16), às 19h30, no próprio MISP, localizado no Engenho Central. No sábado (17), às 9h, o curta será exibido exclusivamente para os moradores do Lar dos Velhinhos. Já na segunda-feira (19), às 10h, a sessão será realizada na Estação Idoso, espaço situado dentro da Estação da Paulista, também de forma exclusiva para os participantes.

Após cada exibição, o público poderá participar de um bate-papo com os produtores do filme, criando um espaço de troca sobre o processo criativo, os bastidores da produção e os temas abordados na obra.

Uma história sobre afeto e encontros inesperados

Meu Vizinho Tsuru narra a história de Miguel, um garoto solitário que atravessa um momento delicado da vida e é proibido de sair de casa durante as férias. Nesse período, ele passa a observar seu vizinho da frente, um senhor de idade avançada que costuma colocar origamis em formato de tsuru no portão de casa.