CINEMA GRATUITO

MISP promove 3 exibições do curta Meu Vizinho Tsuru; SAIBA MAIS

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação/CCS
Meu Vizinho Tsuru conta a história de Miguel, um garoto solitário, que passa por um momento complicado em sua vida.
Meu Vizinho Tsuru conta a história de Miguel, um garoto solitário, que passa por um momento complicado em sua vida.

O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) promove nesta sexta (16), sábado (17) e segunda-feira (19), três exibições gratuitas do curta-metragem Meu Vizinho Tsuru. A iniciativa é realizada em parceria entre a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o MISP e a Pitaco Filmes, produtora responsável pela obra.

As sessões acontecem em diferentes espaços da cidade e buscam ampliar o acesso ao audiovisual, aproximando públicos diversos de uma produção sensível e autoral feita em Piracicaba.

VEJA MAIS:

Exibições em três locais da cidade

A primeira exibição acontece nesta sexta-feira (16), às 19h30, no próprio MISP, localizado no Engenho Central. No sábado (17), às 9h, o curta será exibido exclusivamente para os moradores do Lar dos Velhinhos. Já na segunda-feira (19), às 10h, a sessão será realizada na Estação Idoso, espaço situado dentro da Estação da Paulista, também de forma exclusiva para os participantes.

Após cada exibição, o público poderá participar de um bate-papo com os produtores do filme, criando um espaço de troca sobre o processo criativo, os bastidores da produção e os temas abordados na obra.

Uma história sobre afeto e encontros inesperados

Meu Vizinho Tsuru narra a história de Miguel, um garoto solitário que atravessa um momento delicado da vida e é proibido de sair de casa durante as férias. Nesse período, ele passa a observar seu vizinho da frente, um senhor de idade avançada que costuma colocar origamis em formato de tsuru no portão de casa.

A curiosidade dá lugar à aproximação, e os dois iniciam uma troca de cartas que resulta em uma amizade inesperada, sensível e transformadora. O curta aborda temas como solidão, amizade, escuta, recomeços e as diferentes fases da vida, apostando na delicadeza dos pequenos gestos e das relações cotidianas.

Produção piracicabana 

Em contato com o Jornal de Piracicaba, a Pitaco Filmes explicou que a produtora nasceu em 2020, a partir do encontro de jovens recém-formados em Cinema e Audiovisual pela Unimep. O objetivo sempre foi descentralizar a produção audiovisual e criar conteúdos de qualidade fora dos grandes centros, valorizando narrativas humanas e conectadas ao território.

Ao longo dos anos, a Pitaco consolidou sua atuação com projetos autorais exibidos em plataformas de streaming e reconhecidos em festivais nacionais e internacionais. Meu Vizinho Tsuru segue essa proposta e foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, no âmbito municipal.

O curta teve um processo cuidadoso de desenvolvimento de roteiro, priorizando uma narrativa simples, sensível e universal. As gravações ocorreram de forma colaborativa, com uma equipe de cerca de 13 pessoas, ao longo de cinco diárias, resultando em um filme de aproximadamente 15 minutos. As escolhas estéticas reforçam o tom intimista da obra, com locações reais e interpretações naturais.

Interpretado por Zeca Mallembah e Gabriel V. de Souza Veras, o filme aposta na força da atuação como principal motor narrativo, valorizando o silêncio, a escuta e a sutileza como elementos centrais para a construção emocional dos personagens.

