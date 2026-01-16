De acordo com a polícia, a vítima compareceu à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (DEDMCAI) logo após conseguir escapar da agressão. Ela relatou que o ataque ocorreu na noite de domingo (11), dentro de sua residência, localizada ao lado do conjunto de quitinetes que administra.

Uma mulher de 61 anos denunciou ter sido vítima de estupro cometido pelo próprio inquilino, em Sinop, no norte de Mato Grosso. O suspeito, um homem de 38 anos, foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (12), poucas horas após o crime ser comunicado às autoridades.

Antes da violência, o inquilino estaria com cerca de um mês de aluguel em atraso. Segundo o relato, ele tentou negociar o pagamento, oferecendo uma quantia parcial e solicitando ainda um empréstimo em dinheiro. Mais tarde, por volta das 23h, passou a insistir em conversar pessoalmente, mesmo após a proprietária afirmar que já era tarde.

Ainda conforme o depoimento, o homem foi até a casa da vítima após confirmar que ela estava sozinha. Em seguida, invadiu o imóvel, a agrediu fisicamente e cometeu o estupro. A violência teria durado aproximadamente meia hora. A mulher conseguiu fugir apenas quando o suspeito adormeceu.

Atendimento médico e investigação

Com ferimentos e sangramentos, a vítima foi encaminhada a um hospital do município para receber atendimento médico. Mesmo após o crime, o suspeito teria enviado mensagens para ela no dia seguinte, informação que também foi repassada à polícia.