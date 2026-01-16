Uma mulher de 61 anos denunciou ter sido vítima de estupro cometido pelo próprio inquilino, em Sinop, no norte de Mato Grosso. O suspeito, um homem de 38 anos, foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (12), poucas horas após o crime ser comunicado às autoridades.
De acordo com a polícia, a vítima compareceu à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (DEDMCAI) logo após conseguir escapar da agressão. Ela relatou que o ataque ocorreu na noite de domingo (11), dentro de sua residência, localizada ao lado do conjunto de quitinetes que administra.
Dívida e abordagem suspeita
Antes da violência, o inquilino estaria com cerca de um mês de aluguel em atraso. Segundo o relato, ele tentou negociar o pagamento, oferecendo uma quantia parcial e solicitando ainda um empréstimo em dinheiro. Mais tarde, por volta das 23h, passou a insistir em conversar pessoalmente, mesmo após a proprietária afirmar que já era tarde.
Ainda conforme o depoimento, o homem foi até a casa da vítima após confirmar que ela estava sozinha. Em seguida, invadiu o imóvel, a agrediu fisicamente e cometeu o estupro. A violência teria durado aproximadamente meia hora. A mulher conseguiu fugir apenas quando o suspeito adormeceu.
Atendimento médico e investigação
Com ferimentos e sangramentos, a vítima foi encaminhada a um hospital do município para receber atendimento médico. Mesmo após o crime, o suspeito teria enviado mensagens para ela no dia seguinte, informação que também foi repassada à polícia.
Equipes da DEDMCAI iniciaram diligências logo após o registro da ocorrência e encontraram o homem na quitinete onde morava. Ele foi preso em flagrante, conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A identidade do investigado não foi divulgada.