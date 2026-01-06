Um passaporte atribuído a Eliza Samudio foi encontrado em um apartamento em Portugal. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias e confirmada pelo Consulado-Geral do Brasil no país. A comunicação ao consulado ocorreu na segunda-feira, dia 5.
Segundo os dados informados, o documento foi localizado no fim de 2025 entre livros em um apartamento alugado. Um morador do imóvel, que solicitou reserva de identidade, relatou ter encontrado o passaporte e realizado a entrega ao Consulado do Brasil em Lisboa.
Fontes citadas pelo portal informaram que autoridades confirmaram a validade do documento e que não há registro de emissão de outra via.
Em comunicado, o Consulado-Geral do Brasil em Portugal informou que recebeu o passaporte e enviou relato ao Itamaraty, em Brasília, com dados sobre a localização e a entrega. O consulado afirmou que aguarda orientação sobre os próximos passos.
O passaporte contém registro de entrada em Portugal no ano de 2007, sem anotação de saída. Três anos depois, já no Brasil, ocorreu a morte de Eliza Samudio, conforme decisão da Justiça.
Não há informação sobre a forma de retorno ao país. Uma possibilidade considerada é a perda do documento e a solicitação de autorização para regressar ao Brasil.
Caso Eliza Samudio
A localização do documento ocorre 15 anos após o caso que resultou na condenação do ex-goleiro Bruno Fernandes a pena superior a 20 anos.
De acordo com a investigação, Eliza Samudio foi mantida em um sítio ligado ao ex-jogador, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, antes de sua morte. O corpo não foi encontrado.
Bruno Fernandes foi condenado por homicídio, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Ele passou a cumprir pena fora do presídio em 2018 e obteve saída em janeiro de 2023.
Eliza Samudio, atriz e modelo do Paraná, desapareceu em 4 de junho de 2010, aos 25 anos, após informar amigos sobre uma viagem. Ela manteve relacionamento com Bruno entre 2008 e 2009, período em que engravidou e tornou pública a paternidade, negada por ele.
O filho nasceu em fevereiro de 2010 e foi localizado meses depois em Belo Horizonte. Durante a apuração, a polícia encontrou objetos no sítio ligado ao ex-goleiro. Pessoas condenadas relataram versões sobre a morte, que não puderam ser confirmadas por completo.