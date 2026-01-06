Um passaporte atribuído a Eliza Samudio foi encontrado em um apartamento em Portugal. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias e confirmada pelo Consulado-Geral do Brasil no país. A comunicação ao consulado ocorreu na segunda-feira, dia 5.

Saiba Mais:

Segundo os dados informados, o documento foi localizado no fim de 2025 entre livros em um apartamento alugado. Um morador do imóvel, que solicitou reserva de identidade, relatou ter encontrado o passaporte e realizado a entrega ao Consulado do Brasil em Lisboa.