O influenciador Felca passou a ser alvo de ataques e manifestações dentro do Roblox, plataforma popular entre crianças e adolescentes, após mudanças recentes nas regras de uso do chat por voz. Embora não tenha qualquer ligação com as decisões adotadas pela empresa, seu nome acabou associado à polêmica por causa do impacto de um vídeo seu sobre exploração infantil na internet, que ultrapassou 51 milhões de visualizações no YouTube.

Desde então, avatares no jogo têm exibido cartazes virtuais com mensagens hostis direcionadas ao criador de conteúdo, além de ataques diretos enviados a ele por redes sociais. Em uma das mensagens compartilhadas pelo próprio Felca, um usuário afirma que ele teria “acabado com a infância” de crianças que usam o jogo. Outras vão além e trazem ameaças explícitas.

Por que Felca entrou no centro da polêmica