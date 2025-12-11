Segundo Machado, o país se tornou um território de atuação de agentes russos e iranianos, além de grupos como Hezbollah e Hamas. Ela também citou cartéis colombianos e operações de tráfico que, segundo sua avaliação, influenciam a vida de grande parte da população. Para a opositora, esse conjunto converteu a Venezuela no “maior reduto criminal das Américas”.

A oposição venezuelana retomou o centro do debate internacional nesta quinta-feira (11), quando María Corina Machado voltou a aparecer em público após 11 meses afastada. De Oslo, na Noruega, onde participa dos eventos ligados ao Prêmio Nobel da Paz, a líder afirmou que a Venezuela “já está invadida”, ao comentar tensões envolvendo Nicolás Maduro e os Estados Unidos.

A venezuelana chegou à capital norueguesa somente após a cerimônia oficial do Nobel, realizada na quarta-feira (10), quando sua filha subiu ao palco para receber o reconhecimento em seu nome. Perseguida politicamente e impedida de deixar o país por ordem do governo Maduro, Machado relatou que sua viagem envolveu riscos e deslocamentos discretos.

Durante coletiva conjunta com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Stoere, a laureada apontou que o regime chavista se mantém apoiado em um “aparato de repressão robusto e bem financiado”. De acordo com ela, recursos provenientes do mercado negro de petróleo, além de tráfico de armas, drogas e pessoas, sustentam essa estrutura. “Quando esses fluxos forem interrompidos, o sistema desaba”, afirmou.

Apesar de evitar detalhes sobre sua próxima volta à Venezuela, Machado confirmou que pretende levar o Nobel ao país “no momento adequado”. Ela dedicou o prêmio ao povo venezuelano e agradeceu apoiadores que a acompanharam diante do Grand Hotel de Oslo, onde fez sua primeira fala pública desde o início do ano.