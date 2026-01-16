A jovem é Stefany Nascimento Cordeiro, de 19 anos. Ela informou que retornava do trabalho quando percebeu o aumento da ventania no bairro Guatupê. Ao observar telhas sendo deslocadas, tentou voltar pelo mesmo caminho e se segurou em uma árvore para se proteger.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que uma jovem foi atingida por ventos associados a um tornado que passou por São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no sábado (10). As imagens mostram objetos como galhos, telhas e outros materiais sendo lançados pela força do vento.

Segundo Stefany, durante o fenômeno, ela caiu após a queda de galhos e foi atingida por parte de um portão que se desprendeu de uma empresa próxima. O objeto se quebrou ao cair, e um dos pedaços atingiu as costas da jovem, provocando ferimentos.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o evento foi classificado como um tornado de categoria F2 na Escala Fujita, que varia de F0 a F5. Os ventos alcançaram cerca de 180 quilômetros por hora, e o trajeto do fenômeno teve extensão aproximada de um quilômetro, sem contato contínuo com o solo.

As imagens mostram Stefany atravessando a rua e se segurando na árvore. Em seguida, ela tenta se deslocar após a queda de galhos, mas acaba caindo. O registro é interrompido logo depois devido à perda de sinal da câmera, causada pelo fenômeno climático.