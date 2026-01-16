Vídeos gravados por quem passava pelo local mostram grande volume de água sobre a pista, além de lama e enxurrada, o que provocou lentidão no trânsito e veículos parados. Em alguns momentos, motoristas demonstraram dificuldade para seguir viagem, aumentando o risco de acidentes.

Motoristas enfrentaram dificuldades na tarde desta quarta-feira (15) devido ao alagamento de trecho da Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), em Piracicaba. O problema foi registrado por volta das 16h, durante uma chuva intensa que atingiu a cidade.

Segundo relatos, a situação se repete sempre que ocorrem chuvas mais fortes, o que levanta questionamentos sobre as condições de drenagem da rodovia. O acúmulo de água sobre o asfalto pode causar aquaplanagem e comprometer a segurança de quem utiliza a via diariamente.

A SP-135 é uma importante ligação entre bairros, áreas industriais e zonas rurais, sendo utilizada por trabalhadores e moradores da região. Com o alagamento, o fluxo de veículos ficou prejudicado, principalmente no horário de maior movimento.

Até o momento, não houve registro oficial de acidentes no trecho. No entanto, motoristas pedem melhorias na infraestrutura e manutenção do sistema de escoamento, para evitar que o problema continue ocorrendo em dias de chuva.