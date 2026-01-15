O Jeep Renegade praticamente novo que foi atingido por um incêndio na tarde desta quarta-feira (14), em uma rua do bairro Santa Cecília, estava realizando um teste de avaliação mecânica. No veículo estavam o cliente, proprietário do carro, e um mecânico da assistência.

De acordo com as informações apuradas, o automóvel trafegava pela rua Heitor Villa-Lobos quando apresentou uma pane repentina. Em seguida, o fogo começou de forma intensa, se alastrando rapidamente e destruindo parcialmente o veículo, principalmente o compartimento do motor e o painel, além de provocar o estouro dos vidros.