16 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FOGO NO CARRO

Incêndio em Jeep aconteceu durante teste mecânico em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
As chamas tomaram o veículo na rua Heitor Vila-lobos
As chamas tomaram o veículo na rua Heitor Vila-lobos

  O Jeep Renegade praticamente novo que foi atingido por um incêndio na tarde desta quarta-feira (14), em uma rua do bairro Santa Cecília, estava realizando um teste de avaliação mecânica. No veículo estavam o cliente, proprietário do carro, e um mecânico da assistência.

LEIA MAIS

De acordo com as informações apuradas, o automóvel trafegava pela rua Heitor Villa-Lobos quando apresentou uma pane repentina. Em seguida, o fogo começou de forma intensa, se alastrando rapidamente e destruindo parcialmente o veículo, principalmente o compartimento do motor e o painel, além de provocar o estouro dos vidros.

A cena assustou moradores da região e motoristas que passavam pelo local. As chamas se espalharam com rapidez pelo motor, acompanhadas de pequenas explosões, aumentando o clima de tensão.

O proprietário do carro e o mecânico conseguiram sair do veículo a tempo e buscar abrigo em segurança na calçada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, controlando o incêndio e garantindo a segurança da área.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e preservar a cena até a remoção do automóvel. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários