O Jeep Renegade praticamente novo que foi atingido por um incêndio na tarde desta quarta-feira (14), em uma rua do bairro Santa Cecília, estava realizando um teste de avaliação mecânica. No veículo estavam o cliente, proprietário do carro, e um mecânico da assistência.
De acordo com as informações apuradas, o automóvel trafegava pela rua Heitor Villa-Lobos quando apresentou uma pane repentina. Em seguida, o fogo começou de forma intensa, se alastrando rapidamente e destruindo parcialmente o veículo, principalmente o compartimento do motor e o painel, além de provocar o estouro dos vidros.
A cena assustou moradores da região e motoristas que passavam pelo local. As chamas se espalharam com rapidez pelo motor, acompanhadas de pequenas explosões, aumentando o clima de tensão.
O proprietário do carro e o mecânico conseguiram sair do veículo a tempo e buscar abrigo em segurança na calçada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente, controlando o incêndio e garantindo a segurança da área.
A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e preservar a cena até a remoção do automóvel. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.